El movimiento obrero mundial pierde su conciencia de clase. Supone, por tanto, sucumbir a las fuerzas del capital y olvidar la lucha de clases, la explotación de la clase trabajadora por parte de élites privilegiadas. Se acerca el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, una oportunidad para recuperar la memoria de «los rotos» –siguiendo la terminología de Antonio Maestre–, esa gente fracturada por una vida hostil, sufriendo un ERE, invirtiendo dos horas diarias de trayecto a su trabajo… En fin, la clase obrera siempre rota. Rotura existencial que termina en desencanto, desconfianza, descrédito político. Como las sectas que se nutren de personas derribadas moral y psicológicamente, como los buitres carroñeros alimentándose de la muerte, algunas bestias aprovechan la pérdida de conciencia de clase, la pérdida del espíritu de lucha; secuestran a la clase obrera, la idiotizan.

Se roba y pervierte el concepto, luego se redefine; cuando lo desnaturalizan, se borra y difumina con el fin de confundir, engañar, manipular. Desde la triquiñuela de la infamia moral, la ultraderecha aventaja pusilánime a marxistas, socialistas, comunistas y gente de bien. España 2000 y su ridículo presidente José Luis Roberto se manifestarán el 1 de Mayo como si de un sindicato o de la fuerza obrera se tratara. Su discurso aburre años ha. Con todo, el desencanto y la desunión de la clase trabajadora podría sumarse –por ignorancia, falta de luces– a sus propuestas simplonas, rancias, impracticables. El pensamiento de Roberto y sus amigotes –en su taberna o caverna apenas caben las mujeres, síntoma de suma inteligencia de éstas– se reduce a «los españoles, primero», «tiremos abajo el gobierno social-comunista» y «Oltra es el demonio». Poco más. Por eso importa no sólo plantarles cara y denunciar su estulticia, sino practicar la pedagogía con tanta gente rota, decepcionada, inapetente. Los problemas no se resuelven con cuatro lemas simplones, si bien sabemos que esta fórmula funciona con los conservadores, sea el caso de Ayuso con «Madrid es libertad» o Abascal y eso de «a los españoles se les ha terminado la paciencia». Se nutren de la desazón ciudadana y esto es algo que, desde la izquierda, apremia combatir. No se me ocurre otra forma de hacerlo que practicando pedagogía en las aulas, en los medios, en las cafeterías… A fin de cuentas es su estrategia. Pero la verdad siempre es revolucionaria y este tipo de mediocres se aprovecha de la desunión de la izquierda, peleándose unas con otras mientras los trogloditas de la ultraderecha disfrutan de semejante espectáculo.

Entiéndase que la nuestra es una situación alarmante. Ante la ultraderecha mezquina, pacata y ruin, la izquierda no puede permitirse el lujo de perder tiempo en disquisiciones absurdas. Puedo disentir de Mónica Oltra, de Ximo Puig, de Pedro Sánchez o de Yolanda Díaz, pero, antes que nada –y esto es prioritario– tengo claro quiénes son mi tribu, mis aliadas, mis camaradas. K. Marx advertía que «la liberación de los obreros debe ser obra de ellos mismos. Al luchar por su liberación los obreros no deben tratar de obtener nuevos privilegios, sino conquistar derechos iguales para todos, así como deberes iguales y abolir la dominación de todas las clases». José Luis Roberto, Vox y alimañas similares se apropian de la clase trabajadora, erigiéndose en «salvapatrias» y «portadores de esencias populares españolistas». Su violencia y su indigencia mental no caben en la lucha de la clase obrera. ¡Despertad, proletariado! La verdad os hará libres y la mentira os hará de España 2000 o Vox.