Jesús empina el último trago de una bebida azucarada excesivamente cargada de cafeína para su edad, da un vistazo al bote con una mirada entre devota y altiva y lo lanza desvergonzado a un matorral que lo acepta resignado, en medio de un pulmón verde que ofrece vida e identidad a un pueblo valenciano de cuyo nombre no quiero acordarme. Vuelve al regazo de su madre, se deja querer, pellizca un matojo de algodón de azúcar y parte de nuevo acelerado. Ahora le toca a una botella de agua. Se la acaba a una velocidad que asusta, insuflándole fuerzas que incentivan su actividad frenética. La deja en el suelo, desenrosca mínimamente el tapón, salta encima y aquello sale disparado, impactando en un árbol cercano. La botella de plástico queda reducida en ese mismo lugar. Jesús decide emprenderla entonces con una ramita que experimenta sus primeros meses de vida en un árbol cercano. Con las manos no llega a arrancarla del todo, pero la deja gravemente malherida. No se da por satisfecho. Trepa por el árbol y, misteriosamente, con una destreza que no afirmarían sus kilos, destroza el esqueje hasta que lo deja moribundo en el suelo. Su madre, o quizás su abuela, le pide un poco de líquido de esa botella que hace tiempo quedo reducida a nada. Seguramente la ve en el suelo, pero no mueve ni un dedo. Jesús desaparece dejando un erial a su espalda.

El problema evidentemente no es él, como tampoco, por mucho que algunos quieran hacerlo creer, sus maestros y maestras del colegio. El problema es que la educación continúa en la familia, tanto en casa como en la calle, y algunos no asumen su responsabilidad y permiten que un niño y sus inquietudes representen un peligro para el entorno natural y para el resto de ciudadanos y ciudadanas que con ellos intentan convivir tranquilamente. La educación informal, alejada de las aulas, es tan importante como la reglada pero ni se asume, ni existe, en muchos casos, preparación adecuada. Theodor Adorno diría: “La educación en el hogar familiar, en la medida en que es consciente, en la escuela, en la universidad, debería tender, en este momento de conformismo omnipresente, antes a reforzar la resistencia que a aumentar la adaptación. Yo tendería incluso, si los datos de que dispongo no engañan, a dar casi por hecho que en las personas jóvenes, y sobre todo también en los niños, se da algo así como un realismo sobrevalorado —quizá habría que decir: un pseudorrealismo—, que obliga, a quien quiere interpretarlo, a pensar en una cicatriz. En la medida, en efecto, en que el proceso de adaptación se ve tan masivamente forzado por el entorno general en el que viven las personas, estas tienen que dirigir dolorosamente hacia sí mismas la exigencia de adaptación, tienen que autoaplicarse el realismo e identificarse, por decirlo con Freud, con el agresor. La crítica de este realismo sobrevalorado me parece una de las tareas educativas más decisivas, que debería, en cualquier caso, ser acometida ya desde la primera infancia”. Recomponer la inocencia. No verse afectado por el entorno, por la supuesta madurez, por las prácticas invasoras. Por la falta de respeto al entorno, tanto natural como social. Los modelos de los jóvenes deben desaprender muchos vicios de la actualidad. Educación no es sólo transmisión de conocimientos, sino también consecución de conciencia crítica y autónoma. Contra la homogenización, a favor de la emancipación. Una educación democrática que vele por el bien común. No egoísta, no neoliberal. La democracia no se entiende sin sujetos emancipados contra la cosmovisión hegemónica actual que potencia al mismo tiempo el individualismo egoísta, pero también el fin de la individualidad reflexiva y la particularidad personal. Colectivo amorfo y uniforme. Debilidad del yo potenciada por una sociedad solitaria. Bogdan Suchodolski habla de la educación como la preparación para la superación constante de la alienación. Formarse para ser original, único, independiente. Los jóvenes no deben dejar nunca de aprender, en el aula y en casa. Los mayores estamos obligados a desaprender mucho de lo que nos ha venido impuesto para poder seguir siendo modelos para las nuevas generaciones. Modelos de respeto con el entorno social y natural. No como Jesús. O mejor dicho, no como aquellos que educan a Jesús.