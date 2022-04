Si hi ha un lloc on els partits polítics tradicionals han sofert un terrabastall de dimensions considerables és França. Fins fa 5 anys el sistema bipartidista era l’imperant. El turnisme entre el P. Socialista i Els Republicans (el PP francès) semblava imbatible, però fou arrossegat a la misèria el 2017, quan un exsocialista i exbanquer de Rothschild & Cie, E. Macron, va guanyar les eleccions contra M. Le Pen. Uns comicis en què l’electorat francès hagué de triar per segona vegada entre caure al foc o a les flames, vint anys després que ho fes entre Chirac i J.M. Le Pen (fundador del Front Nacional i pare de l’actual candidata de l’extrema dreta).

I tot això, agreujat pel catastròfic resultat electoral de l’antic bipartidisme, fa una setmana. Els Socialistes, amb menys del 2%, i els Republicans, per davall del 5%, s’enfonsaven estrepitosament. I han posat a la palestra una nova cita electoral que tindrà com a protagonista el tercer partit en disputa, la plataforma d’esquerres ecosocialista França Insubmisa, dirigida per J.L. Mélenchon, l’electorat de la qual patirà, sens dubte, un difícil dilema. De fet, en una consulta realitzada recentment, només el 33% del seu cens de simpatitzants ha manifestat que votarà Macron. Serà suficient per a tombar Le Pen?

Deu ser molt complicat haver de triar entre dues opcions tan dolentes, trobar-se entre l’espasa i la paret de Le Pen i Macron, dos populistes de dretes que comparteixen més del que ens volen fer creure. Tenen en comú la defensa d’un sistema econòmic basat en el neoliberalisme. Així mateix, Le Pen no té pèls a la llengua quan es refereix a les persones migrants, amb propostes d’exclusió agressives i polítiques punitives. Però Macron no és un angelet: el seu programa sobre contencions frontereres, permisos de residència o procediments d’asil és també molt restrictiu. Quant fa a les polítiques de control policial i de militarisme, tots dos partits competeixen per vore qui és més dur, qui posa més diners damunt la taula per a les forces repressives, les presons i l’armament.

Pel contrari, si ens atenem a la política exterior, Macron –assenyalat com a president dels rics– es presenta com un europeista declarat, amb pretensions de convertir-se en el líder de la UE, despès de la jubilació de Merkel. Mentre que Le Pen, situada a la dreta del dretà Macron, com a hereva de la ideologia feixista del FN, n’arreplega un patriotisme exacerbat i proteccionista, que aspira a fer un Frexit amb la realització d’un referèndum per a trencar amb Europa i amb l’estructura militar de l’OTAN.

Però els factors més determinants en la situació de crisi econòmica generalitzada actual –que poden donar opcions reals a una victòria de Le Pen– són les seues propostes per a millorar la vida diària de la gent. Promeses basades en reivindicacions pròpies de l’esquerra, com ara escurçar l’edat de jubilació de 62 a 60 anys –que Macron vol ampliar a 65–, derogar la reforma laboral, retirar l’IVA dels productes bàsics, reduir els impostos al gas, als combustibles i a l’electricitat... Uns cants de sirena que podrien ser decisius en el galimaties electoral del proper 24 d’abril.