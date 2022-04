Allons enfants de la patrie

Me despierto sobrecogido y mojadísimo. En sudor, claro. He soñado que, ante los desafíos que amontona Europa, se había profundizado en el espacio Schengen y que la primera medida era que los que tenemos familia en primer grado podíamos votar en la segunda vuelta de las presidenciales. No daba crédito. Si elegir entre los de aquí ya es un martirio, ponte ahora a cavilar sobre qué haces con el dúo Pimpinela. ¡Vaya nochecita!

El problema de emparentar con aborígenes y alternar cada vez con más gente del entorno es que los clichés se van por la alcantarilla. Si por hacerme el interesante y tender puentes el primer día de conocerlos llego a decir que para mí París es el no va más, me hacen la cruz pese a la laicidad suprema que reza en el artículo uno de la Constitución. Y lo cierto es que amo París como la ama su alcaldesa gaditana que por eso y por obra y gracia del impulso que supone su partido casi ni la han votado a la ribera del Sena. También es verdad que de tener un Miguel Ángel Rodríguez en la sala de operaciones otro gallo cantaría. Y si toca retorcerle el cuello al gallo se le retuerce. No hay más que hablar. En el diminuto pueblo del sur de esta parte de la Galia rural donde viven nuestros nietos gemelos ha ganado ella y, por supuesto, solo hay algo que a los votantes de izquierdas de la zona le produce mayor tirria que la capital: Macron. No son pocos los que señalan que contra Le Pen enarbola la ecología y que, con Mélenchon enfrente, habría tirado de no pocas consignas de la propia Marine. En fin, un monstruo que, al igual que Rubi con los saudíes, no tiene empacho en aliarse con el emir de Qatar para que Mbappé siga en el peseyé pese a ser del Olympique. Puesto que las últimas finales la vienen jugando el centro/derecha contra la tela marinera extrema, le da igual ocho que ochenta. Y, en caso de que algo se descuadrara, sabe que siempre puede recurrir a Piqué.