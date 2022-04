Guerras entre naciones o paz perpetua

Tres años después de la caída del Muro de Berlín que inició el colapso del comunismo soviético, el ensayista norteamericano de origen japonés Francis Fukuyama, politólogo doctorado por Harvard tras un extraordinario currículum académico, se hizo mundialmente famoso gracias a su libro El fin de la Historia y el último hombre (1992). El marketing editorial anunció a los cuatro vientos un equívoco basado en el título de la obra. Fukuyama, en realidad, no hablaba del fin de la Historia (con mayúscula, la history anglosajona), sino del ocaso de los enfrentamientos ideológicos sobre los que se había construido la llamada Guerra Fría entre el bloque occidental demócrata y el de los países comunistas.

Fukuyama acertó al concluir que los pensamientos utópicos habían declinado tras el fracaso de la URSS y que, con su desmoronamiento, el mundo se abría de par en par al triunfo de la política democrática y la economía liberal. El futuro, vino a decir, quedaba en manos de la ciencia y los avances tecnobiológicos que ésta pudiera deparar. La crisis abierta por los atentados del 11S de 2001 y la implosión del islamismo radical vendría a desmentir aquella visión, pero no del todo, pues en realidad la guerra santa musulmana carecía de viabilidad y futuro al tratarse de una reacción defensiva y retardataria de una civilización premoderna.

Con mucha más perspectiva, en 2018, otro analista norteamericano, ex asesor del Pentágono, Robert D. Kaplan, despejaba dudas abiertas por las conclusiones de Fukuyama. El primer mundo, en efecto, dejaba de movilizarse por valores ideológicos tal como venía ocurriendo desde la Revolución Francesa, pero para volver a regirse por intereses nacionales, lo que equivale a decir los beneficios de las respectivas élites dominantes en cada nación. Kaplan auguraba una crisis en el borde europeo de Rusia como ahora se constata en Ucrania, además de un aumento de la tensión en las zonas chinas en conflicto con sus fronteras culturales tanto con la India como con algunos territorios islámicos.

En cualquier caso, el conjunto de las naciones habría abrazado la economía liberal mediante una globalización que ha dado situaciones políticas híbridas, como las frágiles democracias autárquicas y ultracatólicas en los países que vivieron al otro lado del Telón de Acero, dictaduras de partido en convivencia con un mercado desigual y sin controles de bienestar como en China o sociedades donde el lujo desaforado se desarrolla sobre una sociedad de oligarcas casi medievales como ocurre en Arabia Saudí y en otras monarquías petroárabes.

Occidente opone frente a todos esos países su ideario democrático. Elecciones limpias, libertad de prensa, respeto al derecho vigente, estado del bienestar, pensiones y renta básica… son algunos de los logros que se despliegan ante los estados que no los respetan o no pueden alcanzarlos. Pero las mejores democracias occidentales viven momentos de aguda crisis, de creciente polarización entre conservadores y progresistas, rebasados por extremismos populistas a ambos lados que impiden los grandes acuerdos necesarios para afrontar, precisamente, las relaciones del mundo próspero y democrático ante el resto del planeta desigual.

De hecho, la crisis rusa desatada en Ucrania deja la partida en ese tablero. No sabemos hasta qué punto dicha guerra responde a intereses ocultos. Las generaciones actuales viven por primera vez un enfrentamiento bélico cercano y muy violento con un alto contenido informativo a diario, y comprobamos cómo se extiende la manipulación y el control de la narración de los acontecimientos. No resulta ninguna sorpresa, en ese entorno, que la extrema derecha europea, la izquierda más utopista y moralizadora, e incluso los reaccionarios más trumpistas del mismo Estados Unidos apoyen a Rusia… Todos ellos buscan desestabilizar a las imperfectas democracias occidentales, cuya reacción ha consistido en cerrar filas en torno a una remilitarización de los países europeos atlantistas como fórmula para enfrentarse a la agresividad rusa.

En tal escenario, estamos lejos, lejísimos, del gran proyecto ilustrado que empezó con las reivindicaciones educativas de Rousseau y su secuela política, el proyecto de paz perpetua de Kant a finales del siglo XVIII. Hasta el final de la I Guerra Mundial no se avanzó con la creación de la Sociedad de Naciones que sirvió para fomentar la descolonización pero que no evitó las masacres de la II Guerra. Luego vino el temor nuclear y el conflicto surgido del frío, como en las novelas de Le Carré. Hora es de señalar la inutilidad de ese equilibrio entre potencias que bloquea la ONU e impide avanzar en un modelo de gobernanza universal, pero para ello es necesario que el menos malo de los sistemas conocidos, la democracia según Churchill, se desbloquee a sí misma en un programa de reformas y consensos que mejore sus prestaciones humanísticas. No debe ser tanto una universalización de los modos y costumbres de vida, tan alienantes en muchos casos, ni siquiera una tolerancia ñoña y folklórica de la diversidad cultural, sino de volver a poner en marcha un programa riguroso de derechos y valores universales que comprenda los límites de los otros.