Un primer de maig encara esbiaixat

S’apropa, de nou, el dia del treball i de la classe treballadora. Tornarem a eixir als carrers milers de persones demanant major seguretat laboral, millors condicions, menys precarietat, actualització de l’IPC als salaris i un llarg etc. de reivindicacions sempre justes i necessàries.

Però aquestes reivindicacions justes i necessàries amaguen altres situacions més injustes encara.

Parle de les reivindicacions que afecten majoritàriament a professions feminitzades o de situacions que patim les dones treballadores per ser dones.

La bretxa salarial continua sent una realitat que patim les dones. Una bretxa que, segons les dades sobre diferències salarials obtingudes per l’Agència Tributària, corresponents a l’any 2020, se situava en el 20,29 %. O, dit d’altra manera, pel mateix treball les dones cobrem més d’un vint per cent menys.

També patim en carn pròpia la manca de polítiques de conciliació familiar que paguem nosaltres, les dones, amb jornades de treball parcials que ens permeta la cura de persones de la família que ho necessiten. I això repercutirà a les nostres pensions futures, perquè a menys jornada, menys salaris, menys cotitzacions i per tant pensions menors.

Si parlem de salut laboral, tornem al mateix. Els estudis sobre salut laboral, en general, se solen fer sobre homes i, per tant, a les dones com sabem, les malalties ens afecten de forma diferent i, per tant s’hauria d’estudiar diferenciadament perquè foren realment efectives. Però si en general, ja la salut de les dones és aquesta gran desconeguda, en l’àmbit laboral o de prevenció de riscos laborals, podem imaginar el que passa. I és que no passa res, senzillament, no es té en compte el factor sexe a la seva anàlisi i per tant, no existeixen mesures específiques per a malalties laborals de les dones, per ser dones.

Si ens fixem en l’accés a l’ocupació, recordem que una de les preguntes que se solen fer ales entrevistes té a veure, habitualment, amb la situació familiar i amb la maternitat. Preguntes que no se solen fer als homes. O les situacions d’assetjament que se solen donar als espais laborals i que majoritàriament es donen cap a les dones amb amenaces incloses si no se cedeix als desitjos de l’assetjador, siga aquest company o superior jeràrquic.

Si a la vida habitual les dones ja patim situacions de desigualtats vàries per ser dones, l’àmbit laboral no és una excepció a aquestes desigualtats. En algunes ocasions, més aviat passa a l’inrevés, que aquestes desigualtats s’agreugen encara més.

Els grans sindicats, des de les seues àrees de dones denuncien aquestes situacions de segregacions horitzontals i verticals, però, almenys des del meu punt de vista, no ho han integrat al seu ideari polític, perquè encara, a l’espai simbòlic associen el món del treball com a algo majoritàriament masculí i, per tant, a l’hora de les grans negociacions, encara en massa ocasions, obliden les situacions específiques que patim les dones treballadores i companyes seues.

Tot i ser un poc més de la meitat de la població mundial, tenim menys accés al treball remunerat, amb condicions laborals pitjors, pensions més baixes. A més dels assetjaments que patim als espais laborals. O siga, ser dona treballadora, encara no és equivalent a ser home treballador.

Fins a quan aquestes situacions seran una realitat quotidiana de les dones treballadores? Per a quan solucions específiques a problemes de classe també específics per a les dones treballadores?

Comencem a estar fartes d’esperar...