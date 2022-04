Un mundo perplejo

El tipo conduce braceando sin parar, mientras habla a la nada gracias a ese invento del manos-libres. Y tan libres. Al coche le cuesta mantener la línea recta y pone el intermitente hacia un lado para girar al otro. El conductor está en otras cosas, no en la carretera. Uno, que va detrás, tiene ganas de quitárselo pronto de en medio. En la radio hablan de la última bronca en el Congreso y del último decreto aprobado con agonía. La comparación es fácil. La conducción y la política no son tan diferentes. Uno se siente seguro si el que va delante está sereno, se enciende lo menos posible y mantiene la vista al frente. Conviene mirar el retrovisor, pero no hay que perder de vista el horizonte y anticiparse a los problemas que puedan surgir.

Las características del buen conductor son especialmente necesarias en un momento lleno de baches y peligros, con precios disparados, guerra y populistas al acecho, como si el mundo se hubiera colado en el rodaje de una película de catástrofes. Es tiempo de construir un marco nuevo y cerrar dinámicas de los últimos cuarenta años. Hoy es un lastre atrincherarse en etiquetas como todo eso de hijos de ETA, herederos del franquismo, comunistas y demás. Inmovilizan. La situación es lo bastante compleja como para empezar a enterrar los métodos políticos de los últimos cuarenta años.

La fragmentación de los parlamentos es el reflejo de una sociedad donde los matices ideológicos (y territoriales) han crecido. Es una invitación al absurdo pelearse contra ello con nostalgia. Es lo que hay. Pero esa nueva realidad no ha venido acompañada (o no ha sido lo suficientemente potente) de un cambio en las formas de entenderse en la vida política, que siguen siendo las de las grandes mayorías y el bipartidismo. El que gobierna ha de entender hoy que tiene menos poder del que podía pensar y que está para proponer y sumar, no para decidir. El que no gobierna ha de asumir que está para colaborar y no llevar el modo ‘derrocar’ en todos sus movimientos. Quizá es una cuestión de tiempo, pero aún se observa demasiada tendencia al autoritarismo y la propaganda en el que gobierna y excesiva inclinación a priorizar el mal ajeno antes que el bien común en el que no gobierna. Padecemos una carencia general de confianza y honestidad en las relaciones políticas. Lo dicho sirve para el marco estatal y autonómico, donde se reproducen a escala las dinámicas sin tanta exacerbación porque la exposición pública es menor.

Las últimas experiencias parlamentarias, con proyectos de país, trascendentales, sacados por la mínima en el último minuto alumbran un futuro complicado si no se renuevan engranajes políticos. ¿Estamos condenados a una pendiente de inestabilidad? Quién sabe, pero si uno tuviera que imaginar el porvenir, diría que se abren tres escenarios posibles, de mayor a menor grado de optimismo. Uno es el camino de los acuerdos y la transversalidad, que son algo más que grandes palabras. Los pactos hay que trabajarlos con tiempo y con madurez y sinceridad mutua. No se deben afrontar como una palanca para sacar ventajas electorales, que es lo que sucede casi siempre. Otro es el del bloqueo, la caída en aritméticas imposibles que impidan sacar adelante la mayoría de iniciativas y que puede llevar a que la Unión Europea tome el mando a distancia, como más o menos ha sucedido en Italia. El tercero es el gobierno de los que descreen del sistema y quieren ensayar el autoritarismo y la autocracia. Los dos últimos escenarios están interconectados: uno puede ayudar al otro, aunque no tiene por qué ser así.

Lo que urge ahora es agarrar el volante y mirar adelante, más al futuro que al pasado. Este sirve para evitar adanismos y presentismos. El mundo de hoy se parece al de ayer, pero nos toca a los de hoy buscar soluciones propias. Leo a Josep Pla. «Hasta ahora nos habíamos figurado que la felicidad de los pueblos y de los hombres radicaba en el progreso indefinido. Ahora nos dicen lo contrario: que la felicidad está en el regreso, en volver atrás… Otros, pasando ya sin solución de continuidad del blanco al negro, hablan ya de decadencia. El mundo de hoy es un mundo dominado por la perplejidad». Su Viaje en autobús está escrito entre 1941 y 1942, entre guerras y miseria. El fragmento serviría hoy sin quitar una coma. No somos tan nuevos ni modernos como creemos, pero sí somos los protagonistas de la perplejidad actual.