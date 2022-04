Coincido con el alcalde de València, Joan Ribó, en que la ampliación del Puerto va a tener un impacto muy importante en la ciudad, pero creo que se queda corto. No lo va tener sólo en esta ciudad, lo tendrá en toda la Comunitat Valencia, e incluso a nivel nacional.

En una visita reciente al Puerto, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, calificó la nueva terminal de contenedores del Puerto de València de proyecto necesario para aumentar las relaciones comerciales entre la comunidad madrileña y la valenciana y potenciar su peso en la economía europea. Y en similares términos se manifestó hace unos días el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, al reconocer que ya querrían otros el puerto que nosotros tenemos. Pero ¿sabemos lo que tenemos?

El Puerto de València es la infraestructura que permite a nuestras empresas, las de la Comunitat y las del resto del tejido español, reducir costes y tiempo, es decir ser más competitivas. Es, además, un potente instrumento de creación de empleo estable y de calidad. En 2030, con la nueva terminal a pleno funcionamiento se podrían superar los 44.000 puestos de trabajo, más del 2,2 % de todo el empleo de la Comunitat Valenciana. Hablamos de puestos de trabajo en nuestro territorio, pero no sólo se crearán aquí, también lo harán las empresas de otras comunidades que operan a través de ValenciaPort.

El Puerto, con su esfuerzo innovador, actúa como imán para atraer talento, y nos hará escalar posiciones en los «rankings» de Comunidades más innovadoras gracias a su Hub de Innovación Opentop, a impulsar el primer centro de innovación en la lucha contra el cambio climático o a hacer lo propio con el fondo específico Ports 4.0. Una innovación que va ligada al crecimiento, pero también a cuidado del medio ambiente, no en vano la mayoría de los planes de inversiones para los próximos años se centran en la sostenibilidad y las energías verdes.

Así que definitivamente sí. Es cierto que la ampliación tendrá un importante impacto, pero no el que algunos se empeñan en contarnos. El impacto será en términos de crecimiento de empleo, aumento de la competitividad, estímulo para la innovación y ejemplo de sostenibilidad. Y así lo deben haber visto en la Comisión Europea que fue rotunda al afirmar que no había indicios de que el proyecto de ampliación vulnerase la legislación comunitaria. Y por eso Puertos del Estado comparte que no es necesario otro examen ambiental. Parece que desde fuera todos son capaces de ver lo que tenemos y aquí no vemos.