Antes de pedirles que salven el periodismo, que compren este diario y otros, porque perder el hilo de la información nos hará doblemente esclavos, tengo la obligación de compartir como columnista la reciente opinión del psiquiatra Rojas Marcos: «Hablar solo es muy sano».

Escucharte es una forma de terapia. Dejar tirada la ropa por el suelo, acumular platos sucios en el fregadero, es algo que nos acerca a nosotros mismos y al caos interior con el que algunos tenemos que luchar a diario para que la Bestia no nos coma.

Comprendo perfectamente a esas parejas que se separan porque uno «siempre» dejaba el bote de gel de abierto. Es intolerable que tu pareja piense más en ella que en ti. Incluso es intolerable que tu pareja no reflexione sobre tus tabúes domésticos idiotas, como sacar la basura a la hora exacta o el modo perfecto de colocar la sábana.

Yo sé que allá abajo, lejos de mi mente alterada que me impide tapar botes de champú, tenéis esa cosa horrenda llamada organización, es decir, una institución de relaciones e intereses, o dicho de otro modo, de señores y esclavos. Para mí, la organización envilece hasta las cosas más bellas. En cada ciudad hay una cárcel, en cada celda un retrete y en cada cuerpo un tubo digestivo. La organización es triste. Los padres se desesperan con los hijos y estos les aborrecen. Los alumnos retan a los maestros. Los locales de ocio nocturno envenenan a sus clientes y luego llaman a la policía para que se los lleve. La buena gente obliga a la pobre gente a venderse y luego les llama prostitutas y vendidos. Los cuerpos dejan de ser puros cuando se les aprieta un liguero en las carnes.

Prefiero el caos. Me he hartado de ese olor compuesto por todas las fermentaciones políticas. Y en mis soliloquios caseros, detesto a la muchedumbre. La que se desplaza a la vez hacia un punto concreto, esa monstruosa limadura de hierro que se apresura a acumularse en torno a cualquier imán o cualquier persona que haya comprendido que es mejor ser imán que limadura. Que el físico, en una foto que cabe en un teléfono, reemplaza cualquier discurso, cualquier ideología. Que uno es me gusta, o es ignorado.

¿Somos conscientes de que las personas que se sirven de esta máquina que es la masa humana consiguen a la vez ofrecerle el medio de que desahogue su ferocidad o su estupidez? Y ni una ni la otra son instintos excepcionales que se adquieren en momentos de ceguera, solo se manifiesta lo que, a la fuerza, habían contenido las leyes.

Pero esto ya no hay quien lo contenga. Los que creían que servían a una idea se han dado cuenta de que han acabado sirviendo a un hombre, a una banca o a un grupo de industriales. Y a algunos se nos ha agudizado la incoherencia, porque para parecer coherente hoy en día no es necesario adquirir argumentos, sólo basta con decir siempre lo mismo. La coherencia así no es la lógica, que avanza. Es la momificación de las ideas, leer siempre lo que la corrección política exige.

Todos los grupos que buscan «crear grupo» que he conocido hasta ahora, acaban siendo la idea contraria de lo que uno pensaría que es una organización. Los grupos sirven cuando crean individuos independientes, no fidelidades familiares, como las que impregnamos a nuestros hijos para asegurarnos su fidelidad el día que no nos necesiten. Y aún con todos esos lazos, no se preocupen que también nos plantarán.

Así que háblense a sí mismos con paciencia. Nunca discutan, a no ser que quieran encontrarse un día en la calle como yo, haciendo aspavientos mientras mantengo un acalorado diálogo humorístico conmigo mismo. Pero, sobre todo, escúchense: las tonterías suenan mejor cuando se dicen delante de un espejo, en voz lo suficientemente alta como para que les puedan escuchar los vecinos.