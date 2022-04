Maldita mendicidad

Por gran parte del territorio europeo la mendicidad ha venido aumentando y ninguno de los planes para solucionarlo han dado resultado, salvo el que viene utilizando el gobierno finlandés y las corporaciones locales. El país de marras, que cuenta con cerca de seis millones de habitantes para una densidad poblacional bajita, es una de las economías tela de prósperas de la UE y registra niveles ínfimos de corrupción. Su primera ministra, la más joven del mundo en tal cargo, creció con el agobio de problemas financieros en casa y un padre dado a la bebida por lo que aquello acabó en separación matrimonial y ella fue criada por su madre y la novia de esta. ¡Estoy de Finlandia..!

Así que cuando se propuso reducir el número de los sin techo coincidiendo con el incremento de gente joven en no pocas urbes tanto continentales como británicas y constataron que el sistema de albergues no daba con la tecla convocó a un sociólogo, un médico, un político y un obispo quienes, tras darle vueltas, propusieron el programa «Housing first», o sea «Vivienda primero». Se trata de alojamientos individuales bajo un período de prueba con asistencia y asesoramiento necesarios. No todos los vecinos están porque estas unidades se implanten en su zona por lo que los ediles despliegan un diálogo continuo. La inversión es potente, pero los resultados han sido espectaculares y ciudades punteras han adaptado el modelo. No sé, igual es por algo.

En Noruega, el gobierno de la derecha con los ultras hubo de retirar su propuesta para prohibir la mendicidad tras votar los centristas en contra ya que «hacerla punible no es aceptable». Pero para eso está Alicante. Tras la entrada en vigor de la ordenanza del tripartito regente, la poli multa con hasta 750 euros a quienes como una mujer con dificultades para incorporarse intentan reunir al raso unos pocos céntimos. No se puede sentir más orgullo.