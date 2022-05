Són escasses les notícies que ens han arribat sobre Crifòfol de Virués. Degué de nàixer a València, al voltant de 1550, i fou fill d’un metge castellà, Alonso, que segurament es va preocupar de donar als seus fills una educació humanista. Alonso de Virués fou amic de Joan Lluís Vives i tots els seus fills sembla que tingueren una relació directa amb les lletres: Jerònima Agustina fou una eminent llatinista, Francesc fou doctor en teologia, Jeroni fou metge i poeta de l’Acadèmia dels Nocturns, i Cristòfol, militar, va ser autor de versos i textos teatrals. D'aquest sabem, encara, que va participar a la batalla de Lepant i a la de Tunis; es va trobar present, també, al setge d’Ostende. Va transitar per diversos països d’Europa, en companyia de l’exèrcit hispànic i, sobretot, passà llargues temporades a Itàlia. El tenim documentat a Madrid, el 1608, i no sembla que estigués massa relacionat amb l’ambient literari valencià del moment, encara que sí que ho estava amb el seu germà, membre dels Nocturns.

L’obra de Cristòfol de Virués està integrada bàsicament per un poema èpic que passa per ser una de les millors peces del gènere -El Montserrate (1587) que retocà i tornà a publicar, a Milà (1602)-, cinc textos teatrals i algunes composicions poètiques més. El Montserrate és un poema format per vint cants i més de vuit mil versos, escrits en octaves reials, que recull la llegenda catalana de Joan Garí, penitent a Montserrat, pecador primer i perdonat per Déu després, que aprofita perquè Virués tracte el tema del pecador penedit, de gran difusió en la seua època. Però, no només: la presència de les batalles entre els cristians catalans i els moros, enviant el lector, així, als temps de la conquesta, feia el paper, segurament, de revifar els desitjos de batalla contra l'islam. És evident, en aquella composició, que el tema religiós és principal, però hi podem detectar altres intencions de caire propagandístic o simplement polític. Les obres de teatre, escrites al voltant del 1580, són drames: La gran Semíramis, La cruel Casandra, Atila furioso, La infelice Marcela i Elisa Dido. Són obres que mostren l'evolució de l’autor, que a poc a poc s’acosta als pressupòsits de la comèdia, i una sèrie d’innovacions estructurals i formals que l’han portat a ser considerat un dels precedents segurs de l’obra teatral de Lope de Vega.

Virués, pràcticament oblidat, ara, mostra els interessos del món hispànic post-tridentí, però la qualitat de la seua literatura és evident.