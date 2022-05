Josep Maria Terricabras, professor de Filosofia a Girona, ha dedicat un grapat d’anys ensenyar a pensar, o con el diu «a atrevir-se a pensar», doncs el cas és que al seu recent llibre «Pensar diferent» ha inclòs unes consideracions sobre fets, contactes,impressions i vivències dels cinc anys (2014-2019) que va estar euro diputat europeu que he trobat d’especial interès. Des del primer moment, l’autor destaca com des del començament la nova Europa no era més que una organització «intergovernamental», un club d’estats, així i tot, era un bon projecte com inici, amb el temps, però, la fe en la Unió i el projecte europeu continua essent més aviat escassa, puix Europa està enfortint el nacionalisme dels estats membres, ja que el funcionament de la Unió Europeu no va en la línea de la transformació cap un federalisme, puix allò que importa i predomina son els límits.

Tanmateix, continuen existint rellevant mancances, com es el entre altres cas del sistema d’ elecció de les seus institucions. Terricabras ens dona la seua interpretació d’alguns episodis viscuts al Parlament Europeu, insistint com la visió que més enllà dels Pirineus es té del substrat espanyol es falsa: «no volen saber -quan ho dius,semblen sorpresos- que existeix una Fundació Francisco Franco... o que hi ha un Valle de los Caidos, que el toros continuen essent festa nacional, o que els tribunals de justícia s’assemblen ben poc als alts i mitjans tribunals europeus».

Certament, aquesta ignorància europeu al meu parer és aplicable a tot el conjunt de pobles i estats que conformen la U.E. També nosaltres mateix ignorem a la resta d’ Europa, al no existir instruments que amplien el coneixement de les cultures, les institucions i les formes de vida europees. Sols reparem amb la Unió quan esclaten els conflictes, coneguem més les grans figures però poc d’ allò que podríem compartir o al seu cas de les diferències. Doncs caldria més interès.

L’autor, independentista, ens parla de l’existència d’una ampla posició anticatalana per part de la majoria del parlament, esmentant el cas de com la Comissió de Peticions , la qual tot i les dures protestes del autor i altres minories, no va acceptar ni debatre les denúncies de ciutadans catalans per la conculcació dels seus drets amb motiu del referèndum de primer d’octubre de 2017, rebutjant-les per decisió prèvia. En canvi, si es van acceptar denúncies contra entitats catalanes -per exemple contra la TV3- portades directament per ciutadans catalans amb el recolzament de membres dels partits que es pronuncien contra el independentisme. En aquest punt crec intuir cert desencís envers les possibilitats de recolzament que podria tenir la declaració unilateral d’ independència per part de la Unió, cosa que evidencià una errada de càlcul per part del independentisme.

Malgrat tot, coincideix amb l’autor considerant com la Unió és un gegant que fa coses, i algunes ben fetes, la seua existència és ja un èxit, caldria, però, cal anar a més.