Sabíamos por aquella telenovela mexicana de los ochenta que los ricos también lloran y al resto de mortales nos fascina saberlo con cuanto más detalle, mejor.

Esta democracia de las pasiones, como la llamó la catedrática de Periodismo Mar de Fontcuberta, fue una de las razones por las que la prensa del corazón triunfó el siglo pasado, cuando la aristocracia, toreros, artistas y estrellas del cinematógrafo posaban en las revistas, antes de que la crónica rosa arrasara en la televisión y saturara un sector donde los ricos dejaron de ser los protagonistas.

Y no solo lloran como nosotros, también detestan «hacer papeles», la pesada carga de gestionar trámites cotidianos que aparecen por tierra, mar y aire -léase buzón, correo electrónico, sms y wasap-. En este aspecto sentí una punzada de empatía con Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, Tita para casi todos, incluidos sus nietos, porque no le gusta que la llamen abuela, como a todas las que lo son. Contó a Carlos del Amor en «La matemática del espejo» de La 2 que los papeles comenzaron a agobiarla en el momento en que se quedó viuda del tercer Tarzán, Lex Barker, un bellezón al que conoció en un avión cuando fue a pedirle un autógrafo. La burocracia se multiplicó por mil al morir el barón y tener que lidiar con el reparto de la multimillonaria herencia. Aquí se salió la entrevistada de lo políticamente correcto al criticar el impuesto de sucesiones.

Sonaron su amigo Julio Iglesias y Frank Sinatra, a quien conoció; se puso nerviosa al ser mencionado Vladimir Putin en el relato de las negociaciones con mandatarios de varios países para instalar la colección Thyssen, y recordó su encuentro con Marilyn.

Pocos son los pasajes desconocidos -que se puedan contar- de una vida fotografiada para las páginas de papel cuché desde que fue Miss España en 1961, pero la entrevista ya vale la pena por el escenario elegido para grabarla, el taller de restauración del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Para cerrar pasearon charlando de las obras por las salas hasta sentarse frente a un cuadro de Renoir con una buena historia. Estaba colgado en la habitación de invitados de la casa de Lugano donde durmió Carmen Cervera la primera noche que pasó allí. Eran otros tiempos.

No me hubiera importado que siguiera la particular visita guiada.

En el amor al arte que transmite la baronesa también podemos sentirnos próximos a ella, aunque ni de lejos podamos ser coleccionistas y nos conformemos con disfrutar en los museos.