La ciudad es nuestra con su casta y su caspa

Como uno de los enganchados a ‘The Wire’ he devorado ‘La ciudad es nuestra’ (HBO Max), que vuelve a Baltimore 20 años después, también de la mano de David Simon, el periodista y escritor que escribió ‘The Wire’ basándose en su experiencia en la sección de sucesos del Baltimore Sun. Mientras que en la primera las intervenciones telefónicas judiciales son el hilo conductor con la conexión de los traficantes de drogas y la corrupción política en el ayuntamiento, ‘La ciudad es nuestra’ se centra exclusivamente en una unidad de élite policial que persigue a los policías corruptos. Simon y su coguionista George Pelecanos han adaptado la historia a partir de los informes del Grupo de Trabajo de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore. Nunca he estado en la ciudad más poblada del estado de Maryland, un importante centro portuario, con una población similar a la de València y una área metropolitana que recuerda a la nuestra. Pero he alternado los capítulos de la serie con las informaciones sobre las nuevas revelaciones del caso Azud de las presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de València y tras tres días buscando el correo electrónico de Simon, por fin le he podido escribirle para que se venga por aquí una temporada.

El derbi. Ferran Torrent inició esa serie antes incluso que ‘The Wire’, que nadie ha seguido para nuestra desgracia. No solo fue el precursor en ficcionar la realidad, sino el que mejor ha retratado la sociedad valenciana de finales del siglo pasado y principios del actual. Torrent tiene buenas fuentes y gargantas profundas para construir nuevas historias. Ese es el periodismo que más disfruto, y casualmente siempre está relacionado con el fútbol. Hay una historia por escribir de ese presidente de la Generalitat que se ponía todos los días los vídeos de los mejores goles del Valencia CF en su despacho para levantar su ánimo, o incluso los próximos pasos de ese dirigente político que su máxima aspiración es ser presidente del Levante UD. Por cierto, el alcalde Ribó se llevó una monumental pitada el sábado en Mestalla, momentos antes de empezar el derbi, cuando salió en las grandes pantallas. El valencianismo no le perdona los aplausos con sonrisas cuando Joaquín levantó la Copa en la Cartuja. La grada siempre es injusta, pero el primer edil, siempre de trato afable, debe saber controlar los momentos públicos más dedicados. Razones y razón. Nada más estrenar el cargo, Joan Ribó comió con Ricard Pérez Casado, gracias a la intervención de un amigo común de ambos, y mío, que tiempo después me contó algunos pasajes de la reunión. Además de la cordialidad, Pérez Casado se puso a disposición del alcalde. Una pena que ni él, ni los pusilánimes concejales socialistas acudan al inventor de la València del siglo XXI. Ayer se presentó en la Fira del Llibre Ni casta ni caspa de Josep Sorribes (Vincle Editorial), un libro que deberían leer y subrayar los ‘rialteros’ que cuenta con prólogo y addenda de Pérez Casado que concluye así: «Los gobiernos locales, bautizados de Rialto, antes la Nau, y de la Generalitat, Botànicos, merecen una atención del profesor, ciudadano comprometido, Sorribes, que los demócratas tenemos que firmar. Porque a diferencia de los miedosos, siempre es el momento. La verdad, la opinión limpia y sin intereses, transparente, no favorece a la derecha como puede pensar alguien, favorece el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas, que son en definitiva lo que propone Sorribes, con el optimismo de quien sabe que tiene razones y razón». ’Pardalots’. Por cierto, la portada del libro de Sorribes es la misma que del Almanaque de La traca de 1932, del archivo de Rafael Solaz. El viernes le comentaba a Emili Piera que como a cualquier sociedad contemporánea, nos falta un semanario satírico, como él y Vicent Ferri hicieron con ‘El pardalot engabiat’. Aunque con una única condición, que no acepte ninguna subvención de las administraciones. El escritor griego Petros Márkaris firmando su último libro ‘Cuarentena’ en viernes por la tarde.