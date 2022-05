Cada vegada hi ha més veus que s’alcen per dir que les condicions de vida de la humanitat en el planeta van en camí d’empitjorar severament i que cal actuar-hi amb total determinació. Els darrers i recents informes sobre el canvi climàtic fan més feredat que els anteriors. Els càlculs fets pel Grup Intergovernamental Expert sobre el Canvi Climàtic estan començant a remoure moltes més consciències per a dur a terme actuacions radicals. No és el cas del govern, enrocat en polítiques de transició per a seguir enriquint les màfies energètiques. Ni dels mitjans del règim, que prefereixen inundar-nos amb detalls exhaustius sobre la cruel guerra a Ucraïna, mentre arraconen els temes ambientals.

Fins no fa gaire, parlar de decreixement era anatema. En un girar d’ulls, el canvi de visió comença a notar-se. Es confirma que el moviment ecologista tenia més raó que un sant quan alertava fa unes dècades sobre la gravetat del problema. Ara, de manera aclaparadora, el món científic ho corrobora, sense cap mena de dubtes: si en els pròxims tres anys no s’activen les mesures previstes per a 2030, les conseqüències seran irreparables.

I les solucions passen per qüestionar amb decisió el model actual de creixement, columna vertebral d’un sistema capitalista basat en tirar sense aturador més llenya en la locomotora de l’economia del malbaratament consumista. L’escalfament global i la finitud dels recursos ens acabarà estavellant en el mur de la ruïna col·lectiva. Seguir accelerant un tren desbocat que s’està quedant sense frens és una irresponsabilitat criminal, un delicte condemnable sense pal·liatius. Hem de forçar una contundent reducció del balafiament que evite una catàstrofe demolidora, que ja està provocant una espiral de crisi econòmica permanent.

La malaltia crònica que el capitalisme ha provocat sobre el medi ambient té a l’abast la medicació del decreixement. De res serveixen els enganyosos discursos sobre economia verda per a camuflar la continuïtat del model actual. El decreixement és l’única alternativa per a reduir la petjada ecològica i garantir un ecosistema habitable. Una economia que tinga en compte els límits del planeta. Que reduïsca els nostres patrons de consum. Si volem capgirar el canvi climàtic, no tenim cap altra elecció. És una realitat ineludible.

El decreixement no significa viure pitjor, sinó tot el contrari. Implica un canvi de mentalitat radical per a transformar l’estil de vida actual per un altre molt més equitatiu i equilibrat. Suposa passar d’una societat del consumisme dilapidador a una altra fonamentada en un consum auster i responsable; que faça possible treballar per a viure i no viure per a treballar i així poder garantir ocupació per a totes i tots. I això reclama urgentment una redistribució de la riquesa, basada en la democràcia econòmica i en la justícia social.

Tenim davant una disjuntiva cada dia que passa més evident: decreixement o col·lapse inevitable. El temps per als canvis efectius s’acaba. El compte enrere fa anys que està en marxa. Es tracta de parar el rellotge dels negacionistes ambientals que ens estan dirigint cap al desastre col·lectiu. Com més tardem a reaccionar, pitjor deixarem el planeta per a les properes generacions. Encara hi som a temps?