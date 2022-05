“Habían matado a un chaval como yo, llevaba las mismas chapitas, me podía pasar a mí”, así relata Miquel Ramos el asesinato de Guillem Agulló y el momento en el que siendo adolescente se enteró del crimen. “Tenía dieciséis años cuando fue asesinado con una puñalada en el corazón”. Periodista y militante antifascista Ramos llenó la sala de actos de La Repartidora en Benimaclet con público de diferentes edades en la presentación de su libro Antifascistas, aldabonazo de salida de la XX Mostra del Llibre Anarquista de València.

“Ayer pensaba, ¿vendrán los nazis a reventar la charla?” ¿Hasta cuándo los temores ante cualquier disidencia pacífica?

Sigmund Freud, neurólogo austríaco, en El malestar en la cultura apuntaría: “Para el hombre el prójimo no sólo representa alguien de quien puede esperar colaboración o que puede servirle de objeto sexual, sino también alguien que le tienta a usarle para satisfacer su agresividad, a explotar su trabajo sin retribuirle, a abusar de él sexualmente, a arrebatarle sus bienes, a humillarle, a causarle dolor, a torturarlo y a matarlo”.

“Estábamos en el Carmen, en el casal, y venían a secuestrarnos” rememora Ramos. “Deberías haber estado en el año noventa y seis en el barrio de El Carmen, la Valencia de los noventa, el casal popular no solo nos ha formado políticamente sino como personas, los años noventa fueron muy duros, ¡la soledad que vivimos!”. Realidades paralelas se instalan en la supervivencia de la ciudadanía. Escenarios democráticamente cotidianos sufren acoso a todos los niveles, mordazas, desahucios, pobreza, bulos informativos se aposentan en un, cada vez más, destructivo escenario donde es utilizada la exaltación e impunidad de bandas y tribus violentas. “Los jóvenes integrantes de los grupos neonazis se caracterizaban por ser extremadamente violentos y peligrosos. El modus operandi más utilizado ha sido el apuñalamiento”. En la obra escrita por David Madrid y Jorge Murcia, (seudónimos de dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), publicada en dos mil ocho, además se lee: “El mapa de la violencia neonazi distribuida por comunidades autónomas registra el siguiente balance: el primer puesto lo encabeza la Comunidad de Madrid, le sigue Cataluña, en tercera posición está la Comunidad valenciana, y cerrando la lista se encuentran las comunidades de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Respecto al cómputo de víctimas por años, el primer puesto lo encabeza 1995, le siguen los años 1993, 1996 y 2002”.

”No eran solo los grupos nazis que venían a matarnos, los guardias de Valencia 2000 eran quienes vinieron al casal”.

“El relato oficial era que el fascismo había muerto con Franco; estamos viviendo situaciones muy similares”.

“Creamos el primer diario en valenciano en el noventa y cinco, destapamos tramas neonazis y venían a buscarnos a la redacción”. Por aquél entonces cualquier información era de contacto personal, “no había Internet tenías que hablar con la gente”. ¿Punto a retomar para transmitir otras realidades sin eco mediático?

“Esas cosas tan tóxicas que hay en las redes yo no las he vivido”. ¿Quién es capaz de mantener la capacidad de análisis objetivo cuando impactos audiovisuales, ajustados a estrategias, golpean cerebros incansablemente? Hasta la juventud, llega un momento, en el que reniega de sus redes sociales más identificativas.

“Si yo soy así es por mi familia, he de agradecerlo”. Ramos puntualiza que ante el peor de los contextos “surge un grupo de madres contra la represión”. ¿Empatía y diálogo intergeneracionales para generar fortaleza desde el entorno familiar?

¿Cuántas podridas redes criminales de toda índole reptan silenciosamente en la inmundicia por dinero o poder? Joan Cantarero, arriesgado periodista de investigación, a finales de los años ochenta, confesaba atemorizado, en petit comité, haber descubierto algo muy peligroso. Escribiría sobre “la trama de proxenetas fascistas” asentada en España.

Sindicatos de barrio viene siendo la punta de lanza contra desahucios y abusos. “¡Ahí no va a entrar la extrema derecha!” apunta Miquel Ramos.

“¿Sabes cuantas personas han sido heridas, apresadas? si a alguien le pasaba algo estábamos ahí, se buscaban las castañas para que no estuviera sola”. Ramos reconoce que el apoyo a movimientos sociales, “cuando vives el presente, no le das valor y mucha gente no entiende”, hasta le preguntan: “¿Pero te pagan?”.

Antifascistas: “No es un libro de derrotas”.

Epilogando apunta el autor: “El grito de los fachas era: ¡¿dónde están los amigos de Guillem?!”.

Pontificaba el que fue secretario general del Partido Comunista de España Julio Anguita que: “Era muy importante hablar claro, siempre la verdad”. En la sala Refectorio del Centro del Carmen Cultura Contemporánea se presentó el “compendio de reflexiones que nos ayudan a pensar” titulado Vivo como hablo. Combates de este tiempo II, libro del que también fuera alcalde de Córdoba. Con aforo al completo, Gemma Fajardo, secretaria autonómica de Justicia y A. Pública, abriría el evento tras las frases reseñadas, puntualizando a renglón seguido que: “A veces nos enfrentamos a una sociedad resignada”.

“Somatizaba mucho la política, vivía el mundo como un problema muy grave en el cual la pendiente era cada vez peor”. Anguita estaba “dispuesto a comerse todo” comenta Manolo Monereo exdiputado del Congreso y amigo del también docente con quien acostumbrara a reunirse tomando “un fino a la una de la mañana, todas las semanas nos veíamos a solas, me exprimía como a un limón o una mandarina”. ¿A Anguita “le pasó el efecto Casandra, profeta al que, al final, nadie le hizo caso”. “En política los referentes personales pesan mucho” apostillaba el también escritor y analista político.

¿Hasta cuándo los seriales ante “una situación política tan dramática como la de ahora”? Crisis ecológica, social, geopolítica. “Desde el dos mil ocho esta crisis iba a marcar nuestra vida entera, venía una cosa que ya ha venido: el fin de occidente” comenta Monereo aseverando que “el porvenir está en función de lo que hacemos cada día, y la guerra, su objetivo es parar ese porvenir”.

¿Quién duda que “¡hay una industria de la mentira!”? ¿Quién la perpetúa protegiéndola para desdicha del pueblo?

“Un senado verdaderamente federal” apunta Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana que preconizaba Anguita. “Desde abajo, ubicarse bien en el mundo, Anguita lo hacía muy bien”. Un abajo que indefectiblemente paga las bellaquerías mamporreras y delincuencia de alto standing salvaguardadas por poderes pertinentes. ¿Por qué el secretismo ponzoñoso que pasa de mano en mano?

“Podría haber una inflación del veinte por ciento en España en los próximos meses” comenta Illueca ¿Qué va a pasar con las pensiones, con el funcionariado? ¿Qué va a pasar con el tan cacareado compromiso ecológico? Anguita fue pionero en tal compromiso. Actualmente “necesitamos cuatro planetas y medio”, manifiesta Illueca quien cerró el acto recalcando: “¡Los jóvenes necesitan ideales!” hay que dejarles “una herramienta para luchar, no tenemos nada de eso”.

Escribió el abogado y socialista libertario italiano Saverio Merlino: “Sobre cien personas, se pueden encontrar quizás diez capaces de afrontar la muerte en el campo de batalla o en una insurrección; pero difícilmente se encontrará una dispuesta a afrontar las pequeñas persecuciones de todos los días, a ir a la cárcel, a hacerse expulsar por el patrón, a ver a su mujer y sus hijos pasar hambre. Y las poquísimas que resisten estas persecuciones, el gobierno las cuenta; las vigila, las reprime y las dispersa en un momento”.