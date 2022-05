El maig arriba, i entre diverses Fires del Llibre, les commemoracions del final de la Segona Guerra Mundial: el dia 9 del mes de les flors. Enguany, és d’esperar que la desfilada militar de la jornada a Moscou –allí anomenat Dia de la Victòria-, no implique una criminal manipulació primaveral amb la continuïtat dels crims contra la humanitat a Ucraïna i unes altres dotzenes de terres del món. I que les flors reals d’aquell dia de la pau, la unitat i la llibertat, siguen, en canvi, les de la Conferència sobre el futur d’Europa que es farà al Parlament Europeu.

Dos dies després del Dia d’Europa, començarà a la menuda Eslovènia el Comité d’Escriptors Internacionals per a la Pau, del Pen Club. No deixe de recordar amb emoció el lloc on se celebraran les sessions, la illeta i les vores del llac de Bled, un dels paratges més emocionants de la calma i els segles d’Europa. I per cert, entre els centenaris excel·lents d’enguany, figura, precisament, el del Pen Club català, que participarà en les sessions. O siga, que la lleialtat internacionalista de la nostra llengua i les nostres veus literàries, són resposta en temps tan difícils i països i persones amenaçades: al costat de totes les llengües, tots els temps i països i persones, perquè les arts, i la República de la poesia, la narrativa, el teatre i el periodisme, en són la màxima expressió i garantia, íntima i universal.

No ve a propòsit millor celebració de l’efemèride que uns versos de la joventut del diamantí poeta J.V. Foix, president que fou del Pen Club català, en les sessions de Dubrovnik del 1933. Evocaré la crònica d’una votació –potser sobre l’expulsió dels membres del Pen Club de l’Alemanya nazi- d’ell i la seua senyora, Victòria Gili: La Catalogne avec sa femme toujours d’accord. I declararé impossible d’oblidar l’actualitat dels seus versos d’aquells dies, terribles com els d’ara, Uns, signats a Trieste, determinen que «Al grevolar d’un crepuscle d’exilis [...] / el foc i el gra fecunden les fronteres.». I uns altres, signats a Ljubljana, asseguren: «Amb designis obscurs, quan perlegen les ombres / als límits desolats [...]» «en una estepa de creus»... I decidia el poeta: «Cadascú amb ell, tot sol, i tots amb un sol llibre». Pot paréixer una ingenuïtat flagrant i caòtica, però ha arribat el llibre obert del maig.