Bienvenido, Mister Diess

Posiblemente la Comunitat Valenciana vivirá mañana uno de esos días que los periodistas gustan calificar de históricos. La inmediatez suele magnificar los hechos y el adjetivo se usa en más ocasiones de las justas. Pero esta jornada realmente lo merece. La instalación en Parc Sagunt de una macroplanta de baterías para vehículos eléctricos por el grupo Volkswagen posiblemente es el acontecimiento económico más importante de lo que va de siglo en este territorio. Debe ser el mojón que señale esa transformación del modelo económico que se viene persiguiendo, con más fuerza verbal que real, desde que la corrupción y la crisis financiera de 2008 dejaron al sector urbanístico en el rincón de pensar y a esta comunidad en crisis de identidad.

El grupo automovilístico alemán desembarca mañana en Sagunt con toda su cúpula, encabezada por su presidente, Herbert Diess. No es azaroso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya apuntado a la celebración. Una gran inversión internacional cuando alrededor todo son crisis y conflictos es una oportunidad como para no dejarla pasar. Para el Consell de Ximo Puig, la gigafactoría supone algo más que un anuncio. Debe ser la palanca sobre la que proyectar un discurso de futuro al margen de catástrofes múltiples. El proyecto supone hacer creíble para la ciudadanía el horizonte de un territorio que puede ser un polo neurálgico de las energías limpias y la innovación. No es poco en un Ejecutivo que ha visto desde 2019 cómo las crisis se han sucedido hasta que el desgaste ha acabado filtrando sus entretelas, y más con la última aportación de investigaciones judiciales presentes y sumarios de hechos del pasado para los que poco vale la respuesta del ‘y tú más’ al adversario político. La gigafactoría se presenta en este contexto como el mejor emblema de un cambio posible, de un proyecto colectivo sobre la base de un crecimiento sano y sólido.

La iniciativa de Volkswagen debería ser además una oportunidad para que el puerto de Sagunt pueda convertirse en el futuro en una solución a los problemas de crecimiento del tráfico en el de València. No es poco.

Más allá de aprovechamientos políticos, la gigafactoría ofrece mucho para un anhelado proyecto valenciano de país: la posibilidad de creer que puede haberlo. No es poco. Pero por muy deseado que sea, no se puede trasladar la impresión de que todo vale para el que aterriza con dinero. Esto no puede ser un Bienvenido, Mister Marshall al más puro estilo de Luis García Berlanga. Bienvenido, Mister Diess, sí, le recibimos con alegría, pero ha de saber también que llega a un territorio soberano que no renuncia a su capacidad de decidir frente a cualquier empresa, por grande que sea y muchos millones que ponga por delante. Es de esperar que hayamos aprendido de experiencias no tan lejanas, como la de Singapur y el Valencia CF. La madurez y la seriedad se demuestran mediante la sobriedad y la ausencia de fanfarrias, evitando el exceso de trompetas y banderas. La madurez y la seriedad se demuestran con moderación y capacidad crítica. Se demuestran con colaboración y apoyo, con la ventanilla siempre abierta, pero sin privilegios ni ofrendas de glorias. Y sin que parezca que los hay. Y se demuestran con vacunas ante posibles nuevas burbujas, por esa tendencia enojosa del pasado a volver.