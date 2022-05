Coser el tejido de España

Felipe VI de Borbón ha decidido hacer público su patrimonio. Como ya nos hemos acostumbrado a corruptelas de cientos de millones a costa del erario público, dos millones nos parece una cantidad razonablemente aceptable. Y la prueba es que no ha provocado reacciones negativas. Es público que su sueldo no llega a los 260.000 euros brutos al año. Debe ser un hombre ahorrador.

Su padre puso a buen recaudo las ganancias acumuladas en sus corredurías con el petróleo y otros comercios. El hombre nos trajo la democracia, o eso dicen, y no era cuestión de que anduviera con apreturas, como si un bien superior justificase el mal. Según parece Felipe González le recomendó que «viviese feliz» y que se olvidara de los asuntos de gobierno que para eso estaba él. González se encargó del gobierno hasta que se puso a vivir.

Felipe VI ha puesto un muro de contención para que la riada de debilidades de su antecesor no salpiquen su reinado. A fin de cuentas con el patrimonio declarado no le va a faltar de nada y como ya sabemos que para la eternidad no podemos contratar camiones de mudanza, ¿para qué meterse en berenjenales, líos y arriesgarse a ser hombre señalado?

El Rey pertenece a un tiempo en el que el liberalismo político ha limitado su papel a pura simbología, una especie de figura que simboliza una unidad por encima de las disputas partidistas. Pero el liberalismo no vive sus mejores momentos pues son tiempos de crisis, de cambios en los sistemas de producción, de una revolución en las relaciones sociales. El liberalismo económico acaba en el globalismo, en el dominio absoluto de los intereses del capital sobre los del trabajo. Esclavos al servicio de abaratar producción. El capital, además, acaba controlando la información que se distribuye en los medios de masas y busca formar generaciones alienadas, desprovistas de todo sentimiento crítico con la realidad que les envuelve. Todo aquel que cuestione el sistema de valores impuesto será estigmatizado, calificado de peligroso antisistema y caerá sobre él el repudio social.

Así es que el Rey, en realidad, simboliza a una España descosida, incapaz de asumir una necesaria revisión de los principios en los que se sustenta el constitucionalismo, como si la Constitución fuese una verdad revelada. Si fuera de la Constitución está la estigmatización admítase que hemos alcanzado un Estado que funde la soberanía política y la soberanía social, que vivimos sometidos a un totalitarismo envuelto en celofán democrático.

Vivimos en una España donde no se enseña en las escuelas que cuando Fernando I de Castilla derrotó a Bermudo III de León lejos de imponerle la manera de ser de Castilla amplió el fuero de León. Lo mismo ocurre cuando se unen las provincias vascas al reino de Castilla, o la unión entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón conservando sus peculiares modos de ser. Fue un lejano antecesor del actual rey, ajeno a la cultura foral española quien eliminó los fueros del Reino de Valencia, «por justo derecho de conquista», como si las armas derrotaran sentimientos. España en el siglo XV era una nación y estaba, sin embargo, dividida en diferentes Estados, así es que puede un Estado abarcar varias naciones. Una España posible sólo pasa por la suma voluntaria de diversidades, bajo la forma de una Monarquía social, democrática, representativa, federal y foral. Todo lo contrario del dominio de las oligarquías, las mismas que acaban controlando gobiernos. Una España construida desde los municipios y regiones en la que nadie sea más que nadie, en la que todas sus lenguas y culturas caminen en pie de igualdad. Sólo así, siendo un Rey que simbolice esa unión voluntaria, siendo ejemplo de honradez y primer interesado en perseguir la corrupción, considerándose tutor de los débiles ganará la Monarquía la legitimidad cuestionada. Sólo desde esa profunda convicción de respeto y amor a la diversidad, desde la unión fraternal y espiritual se coserá el tejido de España.