Por mucho que los medios y los propios políticos se empeñen en llevar el episodio del espionaje de los móviles a su ámbito, hay que insistir en que estamos ante un episodio que por su naturaleza tiene sus propios lenguajes y protocolos. El problema es lo suficientemente importante para que un defecto de forma lo adultere. Antes que el afán del político está el buen hacer de la metodología científica.

La pasada semana tuve la ocasión de publicar en Levante-EMV tres reflexiones nacidas desde la visión de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) que me llevaron a calificar como técnicamente como muy flojo el informe CatalanGate Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru (que se traduce con facilidad, aunque su primera palabra haya tenido existo en los medios de información españoles) fechado el pasado 18 de Abril y firmado por personal de plantilla o becario de Citizen Lab, una think tank que trabaja bajo el paraguas de la Universidad de Toronto. Todo lo investigado después me reafirma en la casi ruindad del texto.

En el inicio de aquel relato uno tomaba sus precauciones. "Ignoro la cabalística que nuestros políticos y algunos medios de comunicación se llevan entre manos, pero con lo que actualmente sabemos, se puede afirmar que con lo que sabemos (otra cosa es que algún privilegiado tenga una información de la que carecemos el común de los españoles –cosa que ayer lunes abemos que era un sospecha confirmada) no hay evidencias sobre espionaje alguno, por mucho morbo digital que rebosen las páginas de los periódicos y de los responsables políticos”. Para terminar el recordarorio, intentaba reflexionar que antes de dar credibilidad a estos informes pretendidamente científico, no tiene ningún valor científico que le de total veracidad un semanario importante y progresista como es The New Yorker, que no tiene autoridad técnica alguna, a la hora de adjudicar algún tipo de solvencia puesto que existen revistas profesionales muy cuidadosas para este tipo de juicios.

El procedimiento científico es clave y con lo que oímos en la rueda de prensa de ayer del Ministro de la Presidencia, no parece que el Gobierno este siendo respetuoso con los protocolos exigidos y establecidos en as TIC. Ingeniería de Análisis Forense es una rama que protocoliza y describe la forma de llevar a cabo el proceso de detección, investigación, documentación del canal de entrada en la máquina, e intento de identificar el origen y consecuencias de los incidentes de seguridad. Ellos supone: a) Contar con políticas y procedimientos para un análisis forense; b) Evaluar las posible pruebas para detectar el ciberdelito; c) Obtención delas prueba, con información registrada y preservada; d) Examen de las pruebas que supone contar con procedimientos fiables de recuperación, copia y almacenamiento de las misma; e) Documentación y elaboración de informes con la metodología y resultados demostrados.

Nada de ello sería exigible a las 24 horas de la rueda de prensa, si no se hubiera anunciado en ella que: “la existencia precisa de esta incursión fue conocida este fin de semana, gracias a los informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, pero que “en las últimas fechas” ya tenían conocimiento de que algo había pasado. El análisis que dejó sentada la incursión de manera definitiva fue cerrado el 30 de abril último, es decir, el sábado, según un auto de la Audiencia Nacional por el que hoy mismo se ha enviado el asunto a reparto judicial”.

Seamos serios. ¿Contaba ayer el gobierno con un Análisis Forense digno de este nombre? Si no es así, se está comportando como si quisiera emular en falta de rigor con Catalangate y esto sería inasumible, y si en efecto lo tuviera debería haber informado mucho mas solvencia que la que verbalizo. Explicar mínimamente la metodología de un análisis forense informático (simplemente qué se ha hecho y a partir de qué material) no debe ser ningún secreto, como ocurre con la forma habitual de trabajar de muchos cuerpos policiales. Quedarse con que el Gobierno ha llevado el asunto a la Audiencia Nacional y en la misma mañana, el juez de guardia ha acordado remitir al turno de reparto “la denuncia presentada por la Abogacía del Estado en la que se manifiesta la infección de los dispositivos móviles del Presidente de Gobierno y de la Ministra de Defensa” es no decir nada. Mas bien un ejemplo mas de judicializar cuestiones políticas. No es ayudar a la Justicia presentar un problema de enorme importancia sin un Análisis Forense, lo mas solvente posible, esta es una cuestión técnica a partir de la cual opinaran los jueces, a los cuales hay liberarlos de ejercer de autoridades técnicas, lo que es una forma de mostrarles el máximo respeto. Ellos no pueden resolver con rigor si los técnicos se escaquean. Ni siquiera tenemos detalles de los dos teléfonos supuestamente infectado: Sistema operativo y versión, marca, modelo, encriptación, etc. Esto no son cuestiones secretas, como no lo son las características generales del coche o del avión que utiliza el Presidente y los ministros.

No se trata de poner al mismo nivel el gobierno de mi país con una institución canadiense llena de sombras y medias verdades, pero por favor sean mas serios. Esto es materia científico-tecnológica. Después hagan la política que crean oportuna..