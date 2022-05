Estimada Margarida Robles: Crec que en aquesta ocasió i, com se sol dir, te n’has passat tres pobles, com a mínim.

Hi ha coses que no es deuen fer i tu, com a jutgessa de, a priori, reconegut prestigi, llarg recorregut i també amb trajectòria política, no devies haver permés.

En política no tot s’hi val. I tu ho saps. Els teus actes són, com a mínim reprovables i jo, des d’aquesta humil columna, et pregue que sigues coherent i presentes la teua dimissió. Perquè no es pot fer el que has fet i continuar com a ministra d’un Govern democràtic. I tu ho saps.

Saps molt bé que «Pegasus» és una arma que la carrega el diable. I, per tant, millor no fer-la servir, tot i que no ordenares tu la seua compra. O, almenys això vull pensar. Crec que va ser un ministre de Rajoy qui ho va fer.

Però, tot i això, la diferència entre la dreta i la presumpta esquerra que dius defensar hi ha línies d’actuació que no es deuen sobrepassar i tu ho has fet. I, a més, amb molta arrogància i quasi menyspreu democràtic, ho has defensat amb paraules que... Què vols que et diga? Com a mínim t’hagueres pogut estalviar en un acte d’humilitat i haver contestat altres coses.

Margarita, hi ha moltes maneres de fer les coses i tu ho saps. I, tot i això, has triat i defensat la pitjor de totes. I això amb una persona com tu, no està gens bé. I també ho saps.

La veritat siga dita que, entre tu i Grande Marlaska al Govern, ens fiqueu molt difícil allò de creure en la defensa de les llibertats individuals. I, almenys en teoria, hauríeu de ficar fre a algunes decisions que pogueren fregar la legalitat. Per alguna cosa sou jutges els dos, no creus?

Saps millor que jo que la democràcia no deu permetre activitats il·lícites com les que vas defensar amb vehemència a la sessió de control al Govern. Ho saps molt bé.

Saps, també que la qualitat democràtica d’un Estat, no hauria de permetre que hi haguera claveguerams i pel que sembla, els permets. I això no està bé.

Com tampoc el que fa Grande Marlaska. I ho saps. Ho sabeu el dos. I què feu? Res. Donar arguments perquè l’autoanomenat Govern més progressista de la recent història democràtica faça aigües per tots els cantons i provoque, amb raó, als partits que us donen suport i us van permetre i encara permeten governar.

Margarita, fes un exercici d’honestedat i coherència i dimiteix pel bé de la qualitat democràtica de l’Estat Espanyol. El Govern del qual formes part ja li queda poca credibilitat, però amb Grande Marlaska i tu, encara li queda menys.

Però la taca que tots dos heu fet a la qualitat democràtica és tan gran, que, quan torneu a les vostres tasques judicials, tot el que feu serà massa qüestionable i sempre poc creïble perquè heu balafiat la vostra credibilitat política i judicial en aquests anys al Govern.

Vinga Margarita, fes un exercici democràtic i dimiteix. I, de pas, mira de convéncer a Grande Marlaska i dimitiu tots dos i feu un favor al conjunt de la ciutadania.

I recorda que ja no confiem gens ni mica amb tu. Ni amb Grande Marlaska. I tu sola t’ho has buscat. No pots derivar responsabilitats perquè les teues paraules són teues.

Ben cordialment esperant amb ànsia la vostra dimissió.