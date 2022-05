Busque al Diccionari Català-Valencià-Balear l’entrada “Assut” i puc llegir “Mur de contenció que atura o desvia l’aigua d’un riu” i recorde, quan era un nen, anar a pescar amb el meu tiet Vicent als voltants de l’assut de Robella al vell llit del Túria, però ara, aquest dies, a València als papers no es parla d’aquell vell assut, ara a les notícies quan es cita “Azud”, en castellà, als informes de la UCO de la Guàrdia Civil es refereixen a la que podem qualificar com la major trama de corrupció, ja en son moltes, que ha sofert el País Valencià. He de reconèixer que en aquesta ocasió els membres de la Benemérita han encertat amb el nom, “Assut”. De la mà del presumpte corruptor, l’empresari Jaime Febrer, polítics i alts funcionaris han ballat com titellas al so del cant de sirena de la corrupció organitzada. Quan pensàvem que ja sabíem tot el que des del Partit Popular havien esquilmat les arques del País Valencià, ara, el sumari instruït per la Jutge d’Instrucció del Jutjat número 13 ens parla d’una corrupció transversal en la que apareixen noms de polítics del PP, del PSOE i, fins i tot, de rebot el d’un exalt càrrec el Bloc que ja fa uns mesos va donar-se de baixa del partit.

A la vista de les notícies publicades durant anys l’Ajuntament de València semblava més que la “casa del poble” la cova d’Alí Babà, allà, entre uns quants manifassers, polítics i alguns alts funcionaris, es feia i desfeia, s’arreglaven contractes per evitar la legislació i es feien maniobres per afavorir que el presumpte corruptor és fes, entre altres coses, amb parcel·les de propietat municipal per un preu irrisori, esquilmant a l’Ajuntament de València més de 14 milions d’euros. Rita Barberà, tal vegada la principal responsable, dissortadament ja no podrá esclarir com fou possible que Grau, el seu home de confiança, es compinxara amb un empresari per fer i desfer mentre parava la mà per rebre dos milions d’euros, un pis de luxe, locals comercials i regals de superluxe, negocis que, segons l’informe de la Guàrdia Civil, es feien al despatx de l’advocat Corbin, cunyat de l’alcaldessa, altres, Jorge Bellver, diputat del PP, és possible que tingua que acudir al TSJCV per explicar en concepte de què va rebre regals de luxe com rellotges d’or. També el PSOE té noms coneguts a les pàgines del sumari, com José Luis Vera, durant anys vinculat al partit dels socialistes, Pepe Catalunya, encarregat durant temps de les finances del partit i Rafael Rubio, ex concejal de l’Ajuntament de València i ex subdelegat del Govern.

Queda un any per les eleccions i entre uns i altres l’hi han fet a l’ultradreta una autopista al poder. Es el moment de assumir la part de culpa que cadascú ha tingut en aquest brut negoci de la corrupció que, dissortadament, al País Valencià hem patit durant molts, massa, anys, es el moment de fer net, d’escombrar les pomes podrides de la cistella de la política. Els polítics no poden mirar al sostre i xiular mentre la corrupció continua escampant-se pels seus voltants sense que ningú tinga el valor d’aturar-la.

Els votants cada dia son més esceptics amb les promeses d’uns programes electorals que mai es compleixen, si, a més a més, els qui tindrien que vetllar pel bé comú es dediquen a afavorir els corruptors el desencisament de la política cada dia serà més gran. Ho hem vist a França on gairebé el 50% dels votants s’ha decantat per les propostes de l’extrema dreta. Ull perquè aquí podria passar el mateix, durant més de vint anys els votants valencians han votat a qui, després s’ha vist, els enganyava i robava. Calen vertaderes polítiques d’esquerra, sense descafeinar.