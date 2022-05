Dies enrere es va estrenar a la Sala Russafa una «tragicomèdia musical del segle XVI» que porta per títol El bufó de la reina. Representada per l’actor i ballarí Toni Aparisi –que realitza un monòleg impressionant en què adopta diferents veus: des de la reina Germana de Foix fins al papa Alexandre VI i el propi bufó Canonge Ester–, i amb la prodigiosa música del grup Capella de Ministrers –amb Carles Magraner a les violes i Robert Cases al llaüt–, l’obra teatral supera de llarg qualsevol qualificatiu que puguem atorgar-li. Així, si l’ambientació musical ens transporta al renaixement, i els textos, convenient «actualitzats» per Vicent J. Escartí, tenen la virtut de fer-nos passejar per alguns clàssics medievals –com ara Jaume Roig– i de l’època del Duc de Calàbria –on Lluís del Milà esdevé un referent ineludible–, l’espectacle, amb la dansa i les melodies, no sols provoca la rialla entre el públic, sinó que també ens permet reflexionar sobre el que ens envolta.

D’aquesta manera, immersos entre les tonades d’allò que se’n diu «música antiga» –i que sembla moderníssima, per insuperable–, el bufó i els seus músics acompanyants ens mostren com la vida i els poders que regeixen el món –tant el seu, el virregnal, com el nostre, el de la postmodernitat que es creu il·lusòriament capaç de controlar-ho tot– poden fer-nos riure i plorar a la vegada. Magraner, Cases, Aparisi i Escartí ja havien col·laborat en anteriors aventures. Però tot sembla indicar que ara s’han divertit més. Sobretot, deu haver-ho fet Aparisi, un professional immens que es transforma a cada moment en escena, sense necessitat d’absentar-se’n, i que s’hi mostra insuperable, poderosíssim. Canvia de paper i de perspectiva, s’enfronta amb el passat i el futur, sedueix els espectadors cantant i ballant, rient i plorant, llegint i declamant, fent veus d’home i de dona... En definitiva, es menja l’escenari i ho omple tot, mentre fa vives les paraules de l’obra. Magraner i Cases, magnífics en la seua interpretació, creen l’atmosfera precisa perquè tot encaixe i funcione. El bufó de la reina ens permet, a un mateix temps, riure del món pretèrit i de l’actual, suscitant una experiència única i ben recomanable que, sobre referents valencians i europeus, construeix un univers teatral fascinant. L’enhorabona a tots els qui l’han feta possible.