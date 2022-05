Espionaje, móviles y algoritmos

Una de las series de televisión más exitosas de los últimos años está basada en el comportamiento moderno de los servicios de inteligencia. Los espías de la CIA se despliegan por todo el mundo en Homeland y se mantienen alertas frente al terrorismo islámico y, sobre todo, ante los rusos: no combaten entre ellos como en las novelas de Le Carré, pero se vigilan. Ni rastro de los chinos.

Los agentes actuales de Homeland cambian de móviles casi a diario, y emplean sistemas de comunicación alternativos muy sofisticados, conscientes de que gracias a los satélites la tecnología actual es capaz de perseguirnos hasta el último cuarto de baño del planeta. Un móvil es un artefacto que emite señales, pulsos constantes, incluso cuando está apagado. Ya no hace ninguna falta que un espía se introduzca en un habitáculo y lo infeste de micrófonos como en La conversación (1974), de Francis F. Coppola.

Pegasus, el programa informático de los servicios secretos israelíes, los mejores según la leyenda, que solo se vende a los gobiernos «amigos», es solo uno de los muchos que existen para detectar contenidos que circulan por el espacio radioeléctrico. Cualquier usuario corriente sabe cómo activar un localizador de su celular cuando lo ha olvidado en no sabe qué lugar, o ha visto como un técnico se ha introducido a distancia en su ordenador para tratar de solucionar algún problema de funcionamiento, o ha dispuesto su móvil o su computador personal para mantener conexiones audiovisuales gracias a toda suerte de programas que lo hacen sencillamente posible.

En ese contexto, no parece que Pegasus sea una herramienta extraordinaria, sino más bien ordinaria, de cuya existencia deben saber hace mucho tiempo quienes se dedican a las nebulosas actividades del espionaje así como al encriptado digital.

Sabido esto, parece evidente que la crisis política desatada en nuestro país a propósito de Pegasus no deja de ser una nueva teatralización del estado de neurosis argumental que vive la política doméstica española, en la que toda circunstancia que desgaste al rival –ideológico o vecinal, tanto da– es aireada en beneficio propio por más que no tenga relevancia para la ciudadanía o perjudique la solidez de las instituciones públicas. ¡Qué más da! ¡Cuánto peor, mejor!

Particularmente histriónica e hipócrita resulta la posición victimista del independentismo catalán, cuya denuncia de la vigilancia que, bajo autorización judicial, soportaban sus líderes políticos ha sido construida estratégicamente desde hace meses.

Así queda claro cuando se accede a la página del instituto canadiense desde donde partió el supuesto descubrimiento de las actividades de Pegasus con los móviles catalanistas. Dicha web, del Citizen Lab de la Toronto University, narra los hechos del espionaje pero acompañados de un largo texto guionizado; y una serie de enlaces que contextualizan los antecedente históricos y la situación política catalana, obviamente con un claro sesgo prosoberanista que presenta al Estado Español como un tiránico y antidemocrático poder que ha impedido el virtuosísimo político de la «democracia» catalana.

La web de Citizen Lab sobre el tema que nos ocupa integra una espectacular aplicación multimedia con enlaces interactivos muy bien diseñados, grafismos de ultimísima generación y altamente complejos y en tres idiomas, para cuya preparación se necesitan meses y un amplio y avanzado equipo profesional. Resulta obvio que se trata de una campaña orquestada.

No menos extravagante que la cínica posición del independentismo en el caso Pegasus lo constituye la revelación por parte del propio Gobierno del caso de espionaje sufrido por el presidente Sánchez y la ministra Robles, a manos (a oídos y ojos, mejor), de los servicios secretos marroquíes según The Guardian. Una acción por la cual los espías habrían obtenido varias gigas de información interna de los móviles gubernamentales españoles. Está claro que los nuestros no habían visto Homeland y practicado el cambio permanente de teléfonos como hacen los que están al día en contraespionaje.

De semejante embrollo ha sido la oposición conservadora la que ha salvado al presidente, que no al Gobierno, cuyos miembros adscritos a Podemos están siendo muy combativos frente a los «espías» españoles. Se trata de la mayor de las anomalías de la política nacional en estos momentos: el centroderecha se apoya en una formación ultra que no cree en el sistema ni en Europa ni en las autonomías, y el centroizquierda lo hace con partidos que llevan su credo nacionalista hasta la ruptura o fomentan la deslegitimidad de la monarquía parlamentaria o se declaran antiotanistas.

Todo ello en un marco de creciente polarización que algunos expertos atribuyen no tanto a una crisis política sino a la puesta en marcha de algoritmos que favorecen la autocomplacencia en las ideologías radicales. Los algoritmos de las actuales redes sociales, creados para satisfacer a millones de clientes, estarían amplificando los gustos y creencias personales, incluyendo los extremismos políticos. Unos efectos no previstos y que ya fueron denunciados como muy peligrosos para niños y adolescentes por la directiva de Facebook Frances Haugen.

A tal efecto resulta muy revelador que casi el 60% de los asaltantes del Capitolio de Washington en enero de 2021 pertenecían a la red de extrema derecha QAnon, de la que se habían hecho miembros por recomendación de los algoritmos hacia la que su propio muro de Facebook les había conducido.