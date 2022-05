Segons el darrer baròmetre del CIS, M. Robles s’endú el pòdium de l’executiu espanyol. La titular del Ministeri de Defensa n’obté la millor puntuació en uns moments de veritable tensió bèl·lica a Europa. La cuina manipulativa del senyor Tezanos aspira per enèsima vegada a obtenir tres estrelles. Aquesta vegada amb el seu intent de certificar una suposada aprovació per part de la ciutadania de la política militarista del govern en relació al suport armamentístic en la guerra d’Ucraïna. I de pas, justificar el continuat augment del pressupost militar de l’estat, que no deixa de créixer malgrat les urgències sanitàries i educatives.

Tot això, abans que l’espanyolíssima ministra dugués a terme al parlament una de les declaracions més enverinades dels darrers anys. Fent com qui s’emprenya per les incisives preguntes de la bancada independentista, va tindre la barra de contestar amb un argumentari que semblava haver estat escrit més aïnes pels representants del PP, Cs o Vox. De fet, aquests partits no han tingut cap nosa per oferir-li suport incondicional, votant conjuntament contra la creació d’una comissió d’investigació. Els uneix la falangista filosofia compartida de la unitat de destí en l’universal!

Quan es tracta de defensar l’entelèquia espanyola, tot s’hi val. Així ho ha deixat ben clar M. Robles. Un dia nega l’existència de l’espionatge i, a l’altre, passa a defensar-lo com una cosa justa i necessària. Un canvi de guió que només s’explica si el govern valora que hi té més a guanyar que a perdre. I així podria ser en la rendibilitat política a curt termini. Les eleccions andaluses són un bon motiu per a què el PSOE vulga marcar un perfil com més conservador millor per tal de guanyar terreny a l’extrema dreta –que si no hi ha importants revulsius hi tindrà un triomf irrefutable.

A la patriotíssima M. Robles no li ha costat gaire encarnar el paper més reaccionari del govern. Per a això fou triada: per cobrir les espatlles de tot l’entramat carca del règim del 78. La seua és una trajectòria política de servei fidel al PSOE, tot i no ser-ne militant. De ben joveneta ja va fer de segona del Ministre d’Interior Belloch. Durant els governs del PP fou premiada amb càrrecs d’alta volada en l’A. Nacional, el CGPJ o el T. Suprem. Per a tornar a la política amb Sánchez, de la mà del seu mentor F. González, amb un paper de contrapès conservador, malgrat el seu passat remot com a membre de Jutges per la Democràcia.

El càrrec de Robles hauria de tindre els dies comptats. La seua dimissió, tant per acció com per omissió, hauria de ser inexorable. Per molt que Sánchez vulga mantenir-la, no ho tindrà fàcil: la constatació de molts més casos d’espionatge i l’escàndol provocat al Parlament Europeu, haurien de marcar un abans i un després en l’esdevenir polític del govern i de les estructures de l’estat profund parafranquista espanyol, que han demostrat tenir vida pròpia. Mentrestant, l’únic que se’ls acut és intentar maquillar-ho amb cortines de fum, com ara que el president i la ministra hagen patit també l’infame Pegasus i que puguen ser víctimes i botxins alhora, en aqueixa esquizofrènia pròpia de la pràctica política espanyola...