Secuelas de la tempestad

Todo apunta a que el festín de borrascas ha concluido, pero la cuestión es que no llovía tanto por aquí desde el arranque del siglo XX. Como para acordarse.

Una de las consecuencias que ha traído consigo este registro es que todo el sur de Escandinavia, Escocia e Irlanda del Norte ha alcanzado en alguna que otra fase de la primavera el doble de horas de sol que nuestra costa, algo en verdad inimaginable sobre todo si, como nuestra hija, te has chupado seis años en Edimburgo. Nosotros le decíamos: «Pero si es precioso...». Y ella miraba con cara de perplejidad como replicándonos no estoy ciega. Lo único, efectivamente, es que pese a estar situada de manera confortable y haber dado allí con su verdadera vocación, creció en la tierra de la luz y, en la capital escocesa a orillas del fiordo del río Forth, que abran de esa guisa seis de los 365 es considerado un buen año. Así que, en cualquiera de sus infinitas tardes plomizas, la chavala hizo las maletas y no tuvo ya más consideración.

Joder, es que el tiempo te influye. Levanta el ánimo o lo apaga. Si estás bajillo, depende el paradero en el que amanezcas para que consigas remontar el vuelo o te tapes hasta la cabeza. Desde unos cuantos años atrás, compañías turísticas de envergadura elaboran guías dirigida a viajeros que buscan el sol. La última que ha salido publicada con datos ofrecidos por World Weather Online reafirman los que han venido sucediéndose en las últimas décadas y señalan que, dentro de los destinos más soleados de Europa, Alicante está a la cabeza con 349 horas de luz al mes, Murcia es la tercera y Valencia la sexta con poco, pero algo menos, junto a otras ciudades españolas entre las diez primeras. Y, claro, eso es imbatible.

De modo que, dado lo que hemos tenido en lo que llevamos de año, el 40% de las plazas del Imserso se han quedado sin vender. Igual una cierta cantidad de extraviados hayan tomado rumbo a Copenhague o Glasgow aprovechando el clima sui géneris que nos preside. Pegasus lo sabrá.