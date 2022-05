Una semana como otra

H ay semanas que se ponen cuesta arriba y es difícil encontrarles un sentido. Hay semanas que un artículo que diga algo se convierte en una experiencia de dolor. Hay semanas como otras.

Domingo. Día de trabajo. No me gustan los aeropuertos, pero siento una envidia incontenible cuando veo un avión cruzarse en mi recorrido diario al trabajo. Supongo que es el ansia innata de vivir el presente de otros. Lo anoto en mi lista de contradicciones, que empieza a ser demasiado larga.

No hay día sin queja. La cara B del periodismo. Es más común cuando el ambiente vuelve a impregnarse de corrupción y sumarios. Azud y Taula nos enredan. Da igual que hablen de hechos cada vez más lejanos. El discurso político ante la corrupción es el del forofismo: de nuevo cada uno en su rincón, sin mirar ni escuchar al otro. El que hace el PP dice que es todo cosa del pasado y lo nuevo (y bueno) es que mancha a los otros. El del PSPV es que Azud es del PP. El que hace Compromís es que en esos sumarios está la corrupción y la actuación deleznable, no en la causa actual sobre el comportamiento de Oltra y su conselleria con una menor tutelada que sufrió abusos de su exmarido. Cada uno actúa para su parroquia.

Lunes. Subo al Garbí. Hacía años que no pisaba esta tierra roja y no miraba este mundo desde las nubes. La niebla consistente cocina tormentas. Palpo el silencio perdido. Desde aquí se llega a detestar la ciudad asediada de ruidos, donde escuchar es imposible. Pienso en las calles silenciosas de la pandemia. Parecía que iba a ser para siempre, que íbamos a ganar paz y sosiego. El despertar ha sido rápido y contundente.

Veo Alcarràs. Veo un mundo campesino que se extingue y la irrupción de otro que acecha con incertidumbres. Un cambio que no se sabe si es la muerte de esencias milenarias que nos constituyen o si será epidérmico. Veo el miedo, la atmósfera fría de estos tiempos de pies flojos, de tierra movediza al pisar. Desprenderse de una camisa sin saber si hay otra, si quedaremos a la intemperie. Una vez más.

Martes. Último asesinato machista. Un hombre mata a su mujer delante de sus tres hijos pequeños. Tenía una orden de alejamiento hasta hace un mes, cuando fue absuelto de una denuncia de malos tratos. Pienso en el juez que dictó la sentencia. La noticia aparece en un rincón o no está en la principal prensa española. Sorprende. Vamos mal. El país y la prensa.

Lo mejor en el periódico del día es el reportaje de Voro Contreras sobre el libro de conversaciones con Vicent Andrés Estellés desautorizado por la familia. Leo una confesión del poeta: «Yo nunca he tenido el orgullo o la fuerza suficientes para plantar cara a las adversidades». Supongo que para eso están la literatura y el periodismo. Refugios de cobardes.

Miércoles. «Siempre es atroz cuando lo único que queda, el único consuelo, es agradecer a la desgracia». El artículo de Leila Guerriero vuelve a ir más allá de la actualidad. Habla de maletas y éxodos que nos forman. Habla de orígenes.

Por mi parte, soy heredero de un campo que no vi y que desprecio como algo lejano y ajeno. Soy heredero de emigrantes de un campo seco y un sol despiadado. Soy heredero de vidas duras y muertes tempranas. Soy hijo de niños arando campos y enfermedades sin médico. Soy heredero de campesinos que huyeron uno detrás de otro esquivando la miseria, tras el sueño de una vida mejor. Soy heredero de una desgracia.

Jueves. Desayuno con una alto cargo. Reflexiona sobre la situación. No es habitual encontrar sinceridad doliente e ideas fuera de argumentario en estos ambientes. Es paradójico y triste, dice, pensar que no puedes explicar lo que estás haciendo, tu política, a aquellos para los que la estás haciendo, los que menos tienen, porque hay una brecha y una barrera que nos sitúa casi en mundos diferentes.

Es el día de la noticia del último medio siglo. Como mínimo. Eso dicen los promotores de la gigafactoría de baterías. El anuncio pasa con más pena que gloria por la gran prensa madrileña. Este país debe ser algo algo más. Es mejor el que se ve desde el Garbí.

Viernes. El artículo lo has visto tan claro, la reflexión ajusta como un engranaje perfecto, que no te paras a esbozarlo. Es imposible olvidar la combinación que lleva a lo que puede ser un texto que diga algo. Entonces vuelve la vida y las conexiones se han desvanecido. Quedan rastrojos, ruinas de algo que pudo ser y no será. Queda nada.