La mirada esvara negligent pel paper del calendari; 30 dies, alguns en roig. Per la finestra crec escoltar un cucut. Observe dos dates: 19 i 20 d’abril. Faig càlculs elementals i fa huitanta-cinc anys exactes que el general Franco va firmar, i promulgar a Salamanca, l’anomenat Decret d’Unificació. Aparentment es tracta d’una efemèride totalment prescindible, però no tant.

Amb l’esmentat decret de 1937 es van fusionar la Falange Española i els Requetés en una sola entitat política que, «de momento», va prendre el nom de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. El «momento» va perdurar fins que les potències feixistes van començar a perdre les batalles decisives de la II Guerra Mundial. Franco, eclèctic sempre, a partir de 1943 va substituir el terme, d’evidents ressonàncies feixistes, pel de «Movimiento Nacional». En el mateix decret, a més d’amalgamar les principals forces polítiques que prestaren auxili a la revolta, s’establí la unificació de les columnes falangistes i carlines en una sola milícia: la de «Falange Española y de Requetés». De fet, els uniformes de la nova milícia conjuntaren la camisa maó proletari dels falangistes amb la boina roja dels carlins.

La jugada de Franco va reafirmar, més encara, el seu comandament militar. Mentrestant, la situació en la zona republicana era exactament la contrària, on calia mantindre la dinàmica pròpia d’un Estat, amb el manteniment de la divisió de poders, alhora que, des de l’inici de la guerra experimentava la disgregació del comandament militar. No era el cas de les forces rebels.

L’autoritat militar suprema l’atorgaren, els generals revoltats a Francisco Franco el 21 de setembre de 1936 en una barraca de l’aeròdrom de Salamanca. La història va estar molt ben reflectida per Alejandro Amenábar en «Mientras dure la guerra». Ara bé, si en este primer aplec se li havia atorgat el comandament guerrer, quedava per resoldre el tema del poder polític. Una altra vegada la pel·lícula es fidel a la història: mitjançant la persuasió o la vetllada amenaça, tots atorgaren el plàcet al ja generalíssim. I és que la maniobra tramada per Serrano Suñer i Nicolás Franco -tot quedava en família– era impecable: amb Calvo Sotelo afusellat -qui anava a ser cap polític- , Sanjurjo mort en accident d’aviació -qui anava a ser cap militar- i Mola estancat en el nord de Madrid, per eliminació sols quedava Franco. A més, este general era qui gaudia del reconeixement de les potències feixistes, alhora que esgrimia la cadena de triomfs de l’exèrcit d’Àfrica culminada en la conquesta de Toledo. El resultat de tot açò només podia ser l’exaltació de Francisco Franco. Per això, mitjançant decret publicat el 30 de setembre, el generalíssim rebel esdevenia cap de l’Estat Espanyol amb tots els poders. Tot i això, el general gallec per controlar encara més la seua zona, va demorar setze mesos la formació del primer govern franquista.

Hi ha una pregunta lícita: si el generalíssim de l’exèrcit rebel havia assumit tots els poders, per què calia un decret d’unificació? L’1 d’octubre de 1936 es considerava imminent la caiguda de Madrid i, per tant, la victòria. Ja sabem, però, que el resultat no va ser l’esperat i la guerra va continuar. En l’estratègia franquista calia acabar amb l’autonomia militar de falangistes i carlistes i, alhora, liquidar qualsevol tipus de manifestació política al marge del partit únic. I ací entrem en una peculiaritat del franquisme davant la resta de règims totalitaris.

En efecte, en les dictadures de l’època trobem que els líders, encara que de manera protocol·lària, havien de retre comptes als òrgans dels seus partits. Hitler no havia fundat el partit nazi, com tampoc Stalin havia erigit el PCUS. I, pel que fa a Mussolini, no sols havia de respondre davant el Gran Consell del Feixisme, sinó que va ser destituït per este òrgan. Ara bé, Francisco Franco va ser una excepció a esta norma. Com hem vist en el Decret d’Unificació, la originalitat del generalíssim rebel va consistir a la supressió de les organitzacions polítiques de falangistes i carlistes per crear un nou organisme presidit per ell. Va ser així com Franco passà a ser, no sols l’únic comandament suprem militar, sinó també l’únic arbitre i senyor del món polític. Ell no havia de donar explicacions a ningú perquè ell havia sigut el fundador de l’entramat polític, el creador de la legalitat franquista i, al capdavall, en sentit estricte, l’Estat era ell. Esta és la raó fonamental per la què va romandre en el poder fins que es va morir, de malaltia, en un llit d’hospital.

Visquem uns moments de revisionisme històric. Hi ha forces polítiques parlamentàries espanyoles que no sols no han refusat el franquisme com a tal, sinó que en fan apologia. Per aquelles persones que poden sentir-se atrapades pels cants de sirena emanats de la nostàlgia d’un passat inexistent, potser siga interessant recordar com acabà el tema de la unificació: amb la condemna a mort per al líder falangista Manuel Hedilla i l’exili de Fal Conde, tot i que Hedilla finalment pogué salvar la vida per la intercessió de Pilar Primo de Rivera. I és que l’estratègia del cucut consistix, precisament, a desfer- se’n dels seus companys de niu. Convé no oblidar-ho.