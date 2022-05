No és la primera vegada que PSOE, PP, Ciutadans i Vox veten una comissió d’investigació —ara sobre el CatalanGate— emparant-se en el mantra «som partits d’Estat». El dia que llija una excusa més original els ulls em cauran al teclat. Ja em diran per què Ciutadans és un partit d’Estat i Podem no; o per què el PP —definit judicialment com una organització criminal— també ho és i Més País no. Quant a Vox, es comença blanquejant-lo com a partit d’Estat i s’acaba pactant amb ell. «Som un partit d’Estat» ha esdevingut cortina de fum per justificar privilegis d’alguns que són drets de tothom. Com tots els ciutadans de l’Estat tenim els mateixos drets, els partits exclosos com a partit d’Estat no haurien d’acceptar-ho amb resignació; com la que havien de tindre els vassalls medievals quan el senyor feudal exercia el dret de cuixa que li permetia desvirgar les donzelles del seu domini la nit de noces. La servitud de la gleva ha deixat d’existir i no vivim en un Estat feudal, sinó en un Estat autonòmic. Quan el PP posa l’accent en la falca «som un partit d’Estat», no puc evitar pensar en l’exabrupte de Cristòbal Montoro quan governava Rodríguez Zapatero: «Que caiga Espanya que ja l’alçarem nosaltres». Un sentit d’Estat tan genuí com el que demostra aquest partit quan boicoteja la renovació del CGPJ i posa travetes en la negociació dels fons europeus; o quan creu que Espanya li pertany en exclusiva, ni que siga només per saquejar-la. On és l’alçada de mires, el compliment de les obligacions constitucionals i l’exercici lleial de l’oposició, que és on es demostra sobretot el sentit d’Estat? Té Vox sentit d’Estat quan nega la violència de gènere, hi havent un Pacte d’Estat que es diu precisament així: contra la violència de gènere? Sentit d’Estat el de Bildu i Compromís donant suport al decret anticrisi. I no dic més perquè estic que se m’emporten els dimonis. Sentit d’Estat, diuen. Vinga, va. A copiar mil vegades: no faré demagògia, no faré demagògia, no faré demagògia...