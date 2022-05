La matinada d’ahir dilluns, de 5’30 a 6’50 h, s’ha produït el cantat eclipsi de lluna, eclipsi total, que no és qualsevol cosa, és a dir, no es veu tots els dies. Ja sabem que un eclipsi es dona quan els tres satèl·lits, el Sol, la Lluna, i la Terra, s’alineen; i el que queda enmig, la Lluna, es perd, no es veu. I (diuen que) passen coses.

Tres planetes alineats?, ja comencem per pensar si serà atzar o enredrament d’algú o d’alguna força misteriosa. Els llauradors ja deien en lluna creixent o plena: a sembrar i plantar, i emparellar cabrons amb la cabra femella. I en lluna minvant: quiets, a llaurar la terra només, i no fer res. Ara, la lluna plena de maig ens ha portat l’eclipsi d’este dilluns 16. Ja l’endeví i vident Nostradamus vaticinava:

“En Taurus (maig) la terra molt fort tremolarà,

El gran Teatre, ple, s’esfondrarà,

L’aire, cel i terra s’enfosquiran,

En el moment que Déu i els seus àngels l’infidel esclafaran.”

Serà per ara, això de la profecia de Nostradamus? El “gran Teatre” és el món; “s’esfondrarà” és la fi del món; “s’enfosquiran” és el to rojós o sanguinolent de la lluna d’este matí. I l’amenaça de guerra nuclear de Putin serà la confirmació del que estem veient... No ens alarmem! La majoria no ens hem alçat de matinada, a vore l’eclipsi. Només faltava això, no dormir a gust. No sabem si s’ha apagat i tornat a encendre, si portava color de sang o què, ni res. Tinguem la festa en pau.

Putin està boig, ho diu el president dels EEUU que encara està més p’allà, i, així, ens podem quedar tranquils; o no? Mira, nosaltres anem arreglant-nos, ara Ximo s’ha reordenat el seu Govern de la Generalitat, Marçà li ha donat carabasses a la Mònica Oltra, i un tal Mazón (eixe,qui és?) diu que La Diputació (d’Alacant) és un lloc “ben maco” i el Ximo Puig un “carrossó”. Dispara, que alguna cosa queda, pensarà el Ximo.

És que el món, en lloc d’esfondrar-se, resulta que està una mica descentrat. Vox no vol saber res d’immigrants, ni d’homosexuals, ni d’autonòmics, ni..., i resulta que va Espanya amb una immigrant, naturalitzada catalana, i, damunt, envoltada de ballarins homosexuals, i quasi guanya Eurovisió. Tots eixos valors tan injuriats per Vox són els que triomfen pertot arreu. Qui vota Vox?...

Tornem a l’eclipsi. Simplement és que el Sol i la Lluna tenen difícil entendre’s. Caminen, un de dia, i l’altra de nit. I passa el que passa. Després venen els savis i exclamen “eclipsi”, que vol dir “desaparició, pèrdua”, i simplement és que el Sol i la Lluna han entropessat, o l’un s’ha abalançat sobre l’altra per qüestions de calor, perquè “el sol és d’or, la lluna de plata, i les estrelles són pols o fulles de llanda”, en altres paraules, ells són parella, or i plata, fan el que volen o senten, i la resta són pols o llanda vella.

Acatem la Natura, no pensem en conspiranoies, deixem a Ximo fer, Vox sabrà (o no) el que fa i diu, i demà el Sol tornarà a eixir (segurament)... per a tots.