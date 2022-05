EEn las últimas semanas he formado parte del jurado de un premio de relatos cortos en castellano o valenciano, que fue convocado por el Ayuntamiento de Valencia con motivo del centenario del nacimiento de Luis García-Berlanga. Ha sido, sin duda, una experiencia interesante e instructiva para conocer la visión sobre la ciudad y el cineasta de algo más de 300 participantes. Ahora bien, a modo de sociología lingüística me sorprendió mucho que apenas un 10% de los relatos estuviera escrito en valenciano. A partir de ahí todo lleva a pensar que algo ha fallado en la ansiada normalización tras cuatro décadas de enseñanza del valenciano en escuelas e institutos. O quizá habrá que deducir que el castellano sigue gozando de mucho más prestigio social e intelectual que el valenciano de tal manera que en un concurso, donde los candidatos pueden elegir idioma, la mayoría opta por el primero. Cuando la democracia y la autonomía comenzaban a caminar, allá por los años ochenta, los expertos solían afirmar que la recuperación de la lengua propia de esta tierra pasaba por tres pilares: la escuela, los medios de comunicación y la Administración. A fecha de hoy, cabría responder que la enseñanza, mal que bien, ha cumplido su papel, pero que los otros dos pilares no han sabido o podido o querido sostener ese esfuerzo para situar los dos idiomas de la Comunitat en un plano de igualdad, tal como señalan las leyes. O tal como aconsejaría la demografía que indica que cerca del 40% de los cinco millones de habitantes utiliza el valenciano como su lengua materna. Ahora bien, los datos de retroceso del valenciano todavía resultan mucho más preocupantes en las grandes ciudades, donde esta lengua se precipita hacia la irrelevancia.

Viene esta reflexión a cuento del centenario del nacimiento de Joan Fuster, el escritor que marcó un antes y un después en la conciencia sobre nuestra identidad como sociedad. Es bien cierto que la categoría del legado de Fuster va mucho más allá de su incidencia política, aunque es indiscutible su legado a partir de un libro como Nosaltres, els valencians (1962). El autor de Sueca cuenta con una extensa y variada obra que incluye ensayos, como Diccionari per a ociosos; así como libros de historia, poemarios y cientos de artículos en periódicos y revistas. Por todo ello, Joan Fuster se convirtió en una figura intelectual clave para varias generaciones y, en especial, para aquellos valencianos que impulsaron los grandes avances culturales en la transición de la dictadura a la democracia. Aunque suene a paradoja, es muy posible que la juventud actual haya leído más a Fuster, a través de su presencia en las aulas, que sus padres o abuelos. Pero lo grave apunta a que la estela de ese valencianismo recuperado parece que se ha diluido en un ambiente dominado por la falta de prestigio social, una voluntad política insuficiente y una aplastante hegemonía del inglés que amenaza no sólo al valenciano, sino también al castellano. Así las cosas, esperemos que los numerosos actos en torno al centenario de Fuster sirvan para analizar las causas de que sólo una exigua minoría escriba hoy en valenciano al presentarse a un concurso de relatos.