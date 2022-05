Al borde del soponcio

Durante esta Semana Santa un chaval nuestro pasó unos días en Tabarca. Los parroquianos pidieron el jueves un voluntario para llevar el paso. Al producirse cierta descompensación entre la altura de los porteadores, hubo de encoger las piernas y no solo era para verlo, sino que repercutió en el compás de la Dolorosa. El final de la estancia fue de lo más inesperado: por allí estaba Santiago Abascal, rodeado de fieles que le pedían autógrafos y selfis. El improvisado costalero reconoce que captó de inmediato el mensaje de la virgen. Su sorpresa fue de aúpa por desconocer que Lidia Bedman, «influencer» de moda con más de 230.000 «folowers» a sus espaldas y mujer del menda lerenda, es alicantina. Yo también me quedé con la boca abierta al empaparme de una entrevista con la presidenta de la Red Española de Filosofía en la que Concha Roldán afirma que «cada vez hay más profesionales de nuestra disciplina que son de Vox». Si ya no va a poder refugiarse uno en la pequeña isla ni acercarse a la disciplina considerada por no pocos como la base del compendio de las ciencias modernas, qué nos queda. No, por Dios, mejor no saberlo. Tampoco eran tantos los que habían reparado en la cuna de Macarena Olona de donde no se evaporó hasta licenciarse en Derecho por la uni de Alicante. En twitter se proclama española y «granaína» de adopción. A Moreno Bonilla no le hace ni pizca de gracia su presencia no vaya a ser que reactive a la izquierda. Qué cachondo. La prueba es la dirección de sus recaditos, incluido este: «Quiero recordar que gran parte de nuestra producción agrícola y ganadera es gracias a inmigrantes que contribuyen al bienestar de Andalucía», a lo que ella, más que lanzada, ha respondido: «Ahí va el guante, ¿está dispuesto Juanma a ser mi vicepresidente?». El empadronamiento exprés para poder aspirar a la Junta la ha llevado a ocultar y despreciar a las claras su lugar de origen. ¡Uf! Algo es algo.