Fa uns dies ens assabentàvem que Macarena Olona o Lady Bulos com alguna gent l’anomena a la xarxa social del pardalet blau, s’havia empadronat a una població de Granada, Salobreña, per a poder ser la candidata del partit ultradretà a les pròximes eleccions autonòmiques d’Andalusia.

Si, ja sé que és legal, que la llei ho permet. El que ja no tinc tant clar és si és ètic. Però clar, estem parlant d’un partit que no té cap escrúpol en mentir descaradament i crear fake news dia si i dia també.

No és, ni de lluny la primera vegada que açò passa. Tindre memòria té aquestes coses... Toni Cantó ja ho va intentar l’any passat per a presentar-se a les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid en clara connivència amb Isabel Díaz Ayuso, però els van «pillar» i no va poder ser.

La diferència entre un cas i l’altre, a part de la poca vergonya dels tres anomenats, és que Olona és advocada de l’Estat i, ni viu a Salobreña, ni té casa allà, ni té cap lloguer, ni res de res. Senzillament es va empadronar a casa del president del partit ultradretà de la província i regidor d’aquesta població. O, dit d’altra manera, un empadronament, fregant les voreres de la legalitat, que no està massa bé èticament per a una advocada de l’Estat.

Però a més, a Lady Bulos li agrada fer el ridícul, fingint l’accent d’allà, sense tindre massa idea. I el de les flors al cap sembla que també li agrada. En fi, i sense voler faltar al poble andalús, que només li agrada el fingiment d’unes tradicions i folklore que segurament desconeixerà per complet, o quasi.

I més enllà les postureig, jo em pregunte, si coneixerà de veritat els problemes de la gent andalusa, de qui està treballant als camps amb plena calor i no sols dels terratinents que van damunt dels cavalls. De qui treballa a l’hostaleria hores i hores atenent al turisme i que no té temps ni d’aprendre més enllà de quatre expressions en diferents idiomes per poder atendre a gent d’altres llocs del món.

Coneixerà els problemes que van originar la vaga del metall a Cadis? Sabrà dels problemes de la gent que passa setmanes en ple hivern collint i arreplegant les olives dels senyorets propietaris dels grans oliverals andalusos? O els de les, majoritàriament dones emigrades d’altres llocs del món, que venen per a recollir la fresa i dels assetjaments que pateixen per part d’alguns encarregats sense escrúpols?

No, no crec que conega ni que li interessen aquestes històries. El seu i el del seu partit és el classisme, la mentida, la poca vergonya i, al mateix temps que defensen l’expulsió de gent immigrant, no tenen cap problema en no tindre cap arrelament allà on volen presentar-se per guanyar vots.

I volen guanyar per retornar competències a l’Estat. Competències autonòmiques guanyades a força de lluites polítiques i obreres que ella i el seu partit menyspreen, senzillament perquè només representen els interessos dels oligarques i terratinents de tota la vida que sols busquen el seu propi benefici, oblidant-se per complet de la comunitat i de la resta de la ciutadania.

A això no se li pot dir precisament arrelament i, crec, que poca representació pot fer dels problemes reals del pobre andalús al seu conjunt.

Una vegada més legalitat i justícia social, no van de la mà. Però d’aquesta gent tampoc es pot esperar massa...