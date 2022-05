No m’acabe de creure que aquestes paraules siguen de l’arquebisbe de València, unes paraules que segons el diari El Mundo, el cardenal Cañizares va dir a l’homilia de la missa que va presidir fa set anys a la catedral de València (El Mundo, 26 de setembre de 2015). Em costa molt de creure que aquesta frase l’haja pronunciada el cardenal Cañizares. Sí que uns dies abans d’aquestes presumptes declaracions que encapçalen aquest article, en la seua carta setmanal en vigílies de les eleccions al Parlament de Catalunya (del 27 de setembre de 2015), el cardenal Cañizares, preveient el triomf de les llistes independentistes, digué que no hi havia “justificación moral alguna para la secesión”.

Com que el cardenal valencià creu que “la unidad de España pertenece al orden moral” (El Nacional, 9 de febrer de 2018), també pensava que els indults als presos independentistes “abren la puerta a la destrucción de la unidad de España” (20 minutos, 30 de juny de 2021).

Amb aquest rerefons (que em costa de creure, pel que fa al desig de Déu sobre la unitat d’Espanya), no em va estranyar gens que la unitat d’Espanya i la llengua espanyola, foren el nucli de la tercera i última jornada que, organitzada per la Universidad Católica de València i la Universidad CEU-Cardenal Herrera, va tindre lloc el mes de juliol de 2021 al Palau de la Colomina de la capital del País Valencià.

El web de l’“Arzobispado de Valencia” (quan hi haurà una versió en valencià?) informava d’aquesta jornada, que formava part dels Cursos de Verano 2021 i que portava com a títol: “El Español como lengua dentro y fuera de España: Amenazas y Fortalezas”.

En aquesta jornada s’afirmà que “tenemos que tomar conciencia de la gravedad del momento histórico que vivimos en España, ahora que vemos tantos ataques a la unidad de España, a su integridad”. Per això aquest curs es proposava com a tema fonamental, “abordar cuestiones que nos unen, como la lengua española”.

Tenint en compte que les dues Universitats que organitzaren aquests curos estan al País Valencià i que fins i tot la Universidad Católica diu que és de València, no hauria estat malament que tractaren també sobre la llengua dels valencians i les seues amenaces, que mira per on, venen de l’Església Valenciana.

Però els cursos d’estiu, organitzats per aquestes dues Universitats, continuà, concretament del 19 al 21 de juliol, amb un títol del tot revelador: “La Monarquía Española: Tradición y Futuro”.

Dic que em costa de creure que el cardenal Cañizares afirmara el que deia el diari El Mundo, perquè després d’haver estudiat (i aprovat), les assignatures de Filosofia i de Teologia, trobe estrany que si “Dios quiere la unidad de España”, cap dels professors que vaig tindre, no tractara mai aquesta presumpta afirmació de l’arquebisbe de València. Ni en Eclesiologia, ni en Sagraments, ni en Dret Canònic, ni en la Teologia Bíblica de l’Antic i del Nou Testament, ni tampoc en Pentateuc, ni en Moral Especial i Fonamental. Els professors de les assignatures sobre el Misteri de Déu, Cristologia, Metafísica i Lògica que vaig tindre, tampoc no em van parlar mai de la voluntat de Déu sobre la unitat d’Espanya. Amb tot, el cardenal valencià diverses vegades sí que ha demanat que preguem per la unitat d’Espanya.

El què em pregunte és: ¿què passaria si els bisbes de Catalunya digueren que “Déu vol la independència de Catalunya”? Ràpidament serien acusats de talibans, supremacistes, nazis i de fer política i els caurien al damunt tota mena de desqualificacions.

Però el que trobe molt estrany és que si Déu vol la unitat d’Espanya, com és que aquesta voluntat de Déu no es manifesta a cap llibre de la Bíblia? Ni al Gènesi, ni als Salms, ni als profetes, ni als Evangelis o a les cartes de Sant Pau. Només l’Evangeli de Sant Joan posa en boca de Jesús el seu desig (i la seua pregària) per la unitat de tots els seus seguidors: “Que tots siguen u; com vós, Pare, sou en mi i jo en vós, que ells també siguen u en nosaltres” (Jo 17:21). Però no crec que el desig d’unitat de Jesús es referira a Espanya.

Les paraules, suposadament atribuïdes al cardenal Cañizares sobre la unitat d’Espanya, em recorden el debat, el 2008, entre flamencs i valons sobre la unió o independència d’algunes zones de Bèlgica. Els partidaris de la unió van reclamar als bisbes belgues un recolzament públic a les seues tesis. Però el cardenal Danneels els digué: “La separació entre l’Església i l’Estat ha de ser respectada. Els bisbes no han de prendre posició a favor d’uns o en contra d’altres. Els bisbes pregarem perquè els polítics puguen decidir què és millor per a Bèlgica. Però no recolzarem cap opció” (Vida Nueva, nº 2.589, pàgina 7).

Però si de veritat Déu és partidari de la unitat d’Espanya, potser estaria bé que en una nova redacció de la Bíblia, es posara que Déu, amb la creació d’Adam i d’Eva, va crear també la unitat d’Espanya. I que fins i tot Adam i Eva ja parlaven espanyol. Amén.