Si els ideals emancipadors de llibertat individual i igualtat social de la modernitat sociocultural han estat reconeguts i emparats a bastança per les institucions de l’Estat democràtic de Dret, no ha passat el mateix amb aquell altre principi que hauria de ser el seu correlat natural: la fraternitat i la solidaritat. Tal vegada, com apuntà la filòsofa Simone Weil, l’oblit modern de l’arrelament, a tall de valor que dóna sentit a la vida de tota persona al si de la comunitat social i afavoreix el compromís personal en pro dels altres, tinga molt a vore en eixe dèficit heretat de la Il·lustració.

El proppassat 9 de maig, dia d’Europa, a la seu de la Facultat de Dret de la UV, la Jornada de Reflexió i Debat «Veus plurals en un valencianisme per al s. XXI. Paradoxes i alternatives» donà la paraula a aquells actors de la societat civil i de la política activa, tal vegada, amb un menor ressò mediàtic, però amb sòlids i coherents arguments (República Valenciana-PVE, Via Mediterrània, Fundació Nexe, Plataforma pel Dret a Decidir del PV-Decidim i Cercle Valencià d’Estudis Carlistes). Enmig d’un debat raonat i raonable, el diàleg s’obrí pas al voltant de la qüestió nacional valenciana. I, no sense discrepàncies discordants en allò accessori i més instrumental, tanmateix, els punts d’acord sorgiren de forma fluïda pel que fa a allò fonamental.

D’entrada, a 40 anys de la recuperació de l’autogovern per mitjà de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia en 1982, es copsà l’alegria pel consens sociopolític que, en amplíssimes capes de la societat valenciana, causen temes com l’infrafinançament autònomic, la mancança crònica d’infraestructures bàsiques o, fins i tot, la reivindicació d’una capacitat legislativa realment efectiva en matèria de dret civil valencià. Per bé que el neocentralisme sord a les legítimes demandes valencianes i la restauració d’agressius discursos de nacionalisme espanyol d’Estat mostren, a ulls vista, una situació de «colonialitat» de facto del poble valencià.

Es refrescà també la memòria històrica democràtica. I, així, altre punt d’acord fou no caure mai més en cap parany com el visquérem durant la Transició amb una incivil «Batalla de València» (autèntica guerra cultural entre posicions maximalistes i irreconciliables abrandada per la violència social de l’extrema dreta i els seus foscos lligams amb certs aparells repressors del propi Estat espanyol). Una experiència traumàtica a nivell comunitari que afeblí la voluntat política dels valencians en un moment clau i ens va privar de la llavors necessària influència política en el bastiment de les noves institucions democràtiques a Espanya. Cosa que es palesà clarament en la nostra via cap a la descentralització territorial i l’autonomia política: no la prevista en l’art. 151 CE per a les nacionalitats històriques, sinó la residual de l’art. 143 CE.

A hores d’ara, el que sembla més engrescador i optimista en temps de grans convulsions i incerteses per al futur de la nostra democràcia, és un darrer punt d’unió entre les diferents veus valencianistes: cal aprofundir en el procés de conscienciació nacional del poble valencià, perquè el país està ja exercint la seua voluntat de construir-se cívicament des de la seua base històrica i sociocultural prèvia. Cal així persistir en un valencianisme eminentment cívic, obert, plural, integrador i participatiu, arrelat als trets identitaris de la nostra nacionalitat històrica, conscient dels drets col·lectius de les valencianes i valencians i a l’altura dels reptes del s. XXI. Cal persistir en un valencianisme que, en perspectiva d’allò local cap a allò global, atenga la necessitat vital d’arrelament de la persona tant als diversos cercles comunitaris de relació social com al seu hàbitat ecològic i territorial. I, tals conviccions requereixen, per descomptat, contribuir a bastir una visió plurinacional de les Espanyes de caràcter alternatiu, com també amerar-se dels postulats d’un europeisme polític d’inspiració federalista, el qual raona en termes de «cercles de sobirania compartida» i no de sobirania estatal excloent.

No debades, en perspectiva transversal al si dels discursos de major o menor color valencianista, trobem ací una sintonia de fons, però sobretot un incentiu punyent, respecte a les narratives dels principals actors polítics integrants del govern valencià (PSPV, Compromís i Unides Podem) de cara a una tercera revalidació del Pacte del Botànic en les properes eleccions autonòmiques.

Fins i tot, albirant altres paràmetres polítics allunyats del valencianisme, no deixa de ser un símptoma positiu que el PP de Feijóo s’embolique a si mateix en una polèmica sobre el reconeixement del que és no sols una realitat legal (art. 2 CE i estatuts autonòmics de les nacionalitats històriques), sinó una evidència històrica: la nació de ciutadans de l’Estat espanyol es construeix sobre els fets nacionals identitaris de diversos pobles, les Espanyes. Negar això, com ben bé sabem, crea greus conflictes per legítima resistència a la desaparició de les minories nacionals internes a l’Estat espanyol i fa impracticable el diàleg democràtic per a buscar una convivència que garantisca, amb sinceritat, el principi d’unitat en la pluralitat.

En fi, tot plegat, aquests distints elements integren, sens dubte, una via valenciana constructiva cap a l’horitzó no tant llunyà del 2038, moment de celebració del 800é aniversari del naixement del poble valencià.