Llega, como signo de los tiempos, como ladrillización de la ignorancia, de la ordinariez y del bolchevismo ambiente, la casa falansterio. Venía precedida, prefigurada, facilitada por el «residencial», esa manzana con aparcadero común e instalaciones deportivas requeteusadas en que los vecinos comparten sudores y ponen a infusionar juntos la cochambre anal y la roña en general. El hombre-masa, el alma vulgar se pirra por lo pabellonario; por encontrarse a los vecinos al abrir la puerta y columpiarse con ellos en el ascensor; por empezar una y mil conversaciones de circunstancias; por escuchar jolgorios a través de los tabiques; por abollarse mutuamente los coches y por intercambiar mocos y babas, pipis y cacas, pedos y halitosis, virus y bacterias en los pasamanos, los picaportes y los descansillos. La ciudadanía en bruto, espoleada por la bazofia televisiva, está llegando al máximo achabacanamiento, al gusto por el camping, la montonera y el aduar. Y el politburó, de suyo marrajo y siempre alerta, aprovecha la ocasión para llevarnos al gregarismo categórico promoviendo, impulsando y dorando el concepto, la idea, la píldora y el desvarío del chamizo compartido. Lo llaman, por estofar el término con esa rimbombancia que da el inglés, cohousing y coliving, pero sólo es comuna, cotimo, cohumus, comierda: vivienda con sabor a falansterio viejo, a experimento ideológico fallido por opuesto a la naturaleza humana, pero que triunfará hoy —bien lo han visto en la cúpula del trueno— gracias al predominio de la zafiedad. Las casas falansterio se venderán como churros. El cohousing será un éxito por lo que tiene de coliving: cocina y letrina comunitarias; efluvios compartidos e intimidades reducidas; pizpiretismo en la ducha y parloteo a todas horas. Y no habrá excusa en el precio: un tabuco en el nuevo falansterio será más caro, de modo que adquirirlo será retratarse de tonto redomado y de masa en rebeldía. Las casas falansterio darán cuerpo al gulag contemporáneo; formarán islas, verdaderos archipiélagos en la periferia de las ciudades; traerán a la memoria las casas de vecinos italianas, 1950, con el flameo de la ropa tendida, la batahola de los niños y la horrísona grita de las matronas. De allí saldrán a bregar sin ganas los amantes del tardeo, y a gastarse la pasta los adictos al consumo —en eso las casas falansterio no se diferencian del mundo entero—; pero también a escapar de la ciudad —a escapar del estrépito insoportable de la colmena— los incondicionales de la escapada. Se oirán todo el día, como en cualquier piso, las discusiones, los portazos y el arrastrar de sillas; pero a los chisporroteos de la fritanga, los tirares de cadena y las lavadoras en marcha se asistirá en grupo, en compañía, en equipo tribal y, sobre todo, politicorrecto. En las casas falansterio, donde casi todo es común, el mayor peligro es la desavenencia; por eso es absolutamente necesario, si se quiere vivir en buena paz y compaña, evitar a toda costa la postura discordante. Hay que anular la personalidad, amordazar el carácter, someterse por completo a la opinión mayoritaria. Las casas falansterio serán fábricas de obedientes, criaderos de sumisos y hontanares de acríticos. Nadie querrá ser estigmatizado por una opinión distinta o una «metedura de pata», porque la vida, tan en común, sufriría cambios difíciles de asumir. Molestaría uno, de repente, donde todo se disimula. Y debería marcharse; traspasar la hipoteca, con permiso del soviet, a quien le cueste menos ser uno más. A la fuerza ahorcan, y en las casas falansterio que vienen —que llegan, que ya están aquí— los individuos aprenderán a fundirse en la masa. Las casas falansterio adelantarán décadas la hormiguización ciudadana, lograrán que culmine la rebelión de las masas, promoverán una sociedad anodina, igualizada en el corrusco, las chanclas y la camiseta de tirantes, llena de cháchara y de lugares comunes. El tipo de sociedad que Sartre considera epítome de lo inauténtico. En las casas falansterio morirá la individualidad en beneficio del adocenamiento. Díganme ahora si no hay una conexión oculta, un designio secreto bajo el empobrecimiento intelectual inducido y la invitación a una existencia limitadísima, deforme, jibarizada en las nuevas/antiguas casas falansterio. El coliving, el cohousing, la comuna, el cohumus, la comierda es el ámbito natural del chafardeo permanente y de las muletillas a mansalva. Todo por la integración, por la disolución en la masa. Un dato, sin embargo, para el optimismo: se han comprado en la españona más unifamiliares que nunca. Los indignati, ya en fase decadente, nos quieren llevar al trotskismo peleón, al saltabardalismo soviético y al falansterismo habitacional; pero, como se ve, no acabamos de claudicar.