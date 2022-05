Despús-demà la Sala Cívica de l’Antic Mercat de Torrent acollirà l’acte de lliurament del XII Premi «Quico Moret» que l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO), presidit per Josep M. Tarazona, atorgarà a Josep M. Soriano Bessó, una de les persones que, d’una manera més intensa i sostinguda en el temps, ha treballat sense defallença per la construcció comarcal de l’Horta Sud.

Els mèrits que assenyalen Pepe Soriano –fill d’Alaquàs i veí de Massanassa– com a mereixedor d’aquest guardó són innumerables. Promotor del modern cooperativisme valencià, el seu nom està lligat a iniciatives educatives de tanta solvència i entitat com ara la Nostra Escola Comarcal, l’Escola de Formació Agrícola de Catarroja i La Florida. I també, a les cooperatives Covipo i Coinser, els supermercats Consum i la cooperativa de crèdit Caixa Popular, en la qual exercí com a director general des de 1979 i fins a la seua jubilació.

Així mateix, tan fructífera o més que la professional ha resultat la seua dedicació cívica i periodística, que l’assenyala com a membre fundador de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (1976), l’IDECO de l’Horta Sud (1981) i el col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs (1981), que el 28 d’abril rebé la Medalla d’Or de la localitat; i, encara, de les publicacions periòdiques La Voz de la Juventud (1962-1963), Parlem. La Veu del Pla de Quart (1966), Saó (1976), Camp Valencià (1977), L’Horta (1978-1981), Vida Cooperativa (1980) i el setmanari Set Dies de la Comarca (1983-1985), bressol, per cert, de periodistes que posteriorment varen nodrir les columnes del diari Levante-EMV.

Temps enrere, rememorant els anys en què fou director de la revista L’Horta, Soriano escrigué: «Volíem fer comarca. Volíem que la gent dels nostres pobles establira contactes, que se coneguera i compartira problemes comuns sense haver d’acudir a la capital»; ja que, a tots els qui participaven en aquella aventura periodística, «ens unien les arrels amb els nostres pobles i el compromís de crear nous àmbits de convivència democràtica». Si en les darreres cinc dècades l’Horta Sud ha esdevingut una comarca capdavantera i modèlica, tant des del punt de vista polític i econòmic com des del cívic i cultural, ha sigut gràcies a l’esforç de persones com Pepe Soriano, que, des del compromís social, varen apostar per la democràcia i el treball en equip.