Recientemente me encontré a Marcos (nombre supuesto), catedrático de universidad (CU) de 63 años ¡Había solicitado la jubilación! Como es conocido, el profesorado universitario tiene la jubilación obligatoria a los 70 años. Puede jubilarse antes cumpliendo determinados requisitos. Es frecuente que el profesorado titular de universidad (TU) adelante un poco su marcha, pues le corresponde la pensión máxima y hay menor diferencia, en algunos casos, respecto a su sueldo trabajando. Los catedráticos (CU), pierden más y es más frecuente mantenerse vinculado a sus proyectos y grupos de investigación hasta la edad obligatoria. Además, Marcos podría ser profesor emérito y seguir en la universidad investigando pasados los 70 años. Comentamos la triste realidad vivida desde hace años.

Así, desde 1989 se nos evalúa, ‘si lo aceptamos voluntariamente’, la docencia (evaluaciones de todas las materias impartidas en periodos de 5 años) y la investigación (publicaciones realizadas en revistas científicas de alto nivel en periodos de 6 años). Quinquenios y sexenios son parte de nuestra vida. De ellos dependía inicialmente un complemento retributivo por cada quinquenio y sexenio bien evaluados, hasta 12 (6+6) en toda nuestra vida académica. Se nos evalúa durante 30 y 36 años, respectivamente, si te valoran positivamente en la primera ocasión que te presentas a cada uno de ellos, si no son más años. Posteriormente, convirtieron los sexenios en requisitos para dirigir tesis doctorales, ser miembro de tribunales de evaluación de tesis o de promoción de otros docentes, número de horas de clases a impartir (a partir de 3 sexenios, menos horas), etcétera. En torno al año 2000 crearon la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria (ANECA) y, se desarrolló después el sistema de acreditación nacional de profesorado y la evaluación de titulaciones. En la evaluación de acreditación se decide si el profesorado tiene el nivel que establece una comisión de la ANECA para que el profesorado contratado pueda presentarse a concursos u oposiciones de promoción docente (ayudante doctor, contratado doctor, y como funcionarios: TU y CU). Los primeros tienen un sueldo indignamente precario.

A estas evaluaciones se suman otras de universidades y/o autonomías. La vida del profesorado universitario es como una maratón con obstáculos, en la que te cambian la meta, la posición y tipo de obstáculos, frecuentemente. Tanto cambio neurotiza y es difícil poder enseñar o investigar con ilusión; hay que estar pendiente de que lo que publiques lo hagas en las revistas que se valoran como idóneas (mayoritariamente anglosajonas y, dependiendo de la especialidad, poco leídas aquí). Además, al evaluar, en muchas áreas académicas se enfatiza el trabajo en solitario frente a los grupos de investigación: si se publica un trabajo por más de cuatro autores, o según la posición en que se firma, se resta puntuación en la evaluación de sexenios y acreditaciones. En la docencia, lo fundamental es reunir certificados de actividades de innovación, ajustarte a lo que te vayan a evaluar, más que preocuparte por enseñar bien.

Todo el profesorado, mayores y jóvenes, está harto de tantos cambios. Los jóvenes, si quieren tener una carrera en la que puedan ir promocionando deberán poner junto a su cama una pizarra en donde apunten qué deben hacer cada día para satisfacer cada proceso de evaluación. Asimismo, es dificilísimo lograr una buena conciliación con la vida familiar. A finales del s. XX era frecuente conocer TUs de entre 30-35 años de edad y CUs de 40-45 años. Eso pasó y ahora nos encontramos con que muchos llegan a TU superados los 50 años y a CU pasados los 60.

En unos 10 años, el 90% de los CUs estarán jubilados. Marcos se ha adelantado porque no puede mantener la ilusión y tampoco la observa en su grupo de investigación: todos están quemados. Lo prioritario ya no es que te ilusione investigar o enseñar, sino satisfacer los requisitos de las evaluaciones y la burocracia excesiva. El borrador de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, la del ministro Subirats), que no parece mejorar la situación, ya circula por ahí y quedan sin especificar, para su posterior desarrollo, muchos aspectos que se irán concretando una vez aprobada la ley.

Marcos no está dispuesto a seguir sufriendo ocurrencias que nazcan de lo que haya decidido alguien desde el Ministerio. Y, junto a Marcos, en su departamento ya hay otros 2 CUs y 2 TUs que han dicho que próximamente pedirán la jubilación y hay TUs, cercanos a 60 años, contando cuanto tiempo les falta para llegar a cumplir los criterios de antigüedad necesarios para solicitar la jubilación anticipada. El problema es que no hay docentes acreditados para su relevo, ni quedarán especialistas mayores que puedan apoyar la formación de los jóvenes.

Todo se podría superar basándose en el diálogo sosegado con la participación de todos los implicados, lo que no ocurre al proponer una nueva ley ¿Podrían dejar de promulgar leyes y promover el debate desde las bases?