Imaginen que mañana un médico les dice que son celíacos, ¿sabrían lo que es? Todos los celíacos tenemos marcado en el calendario el 27 de mayo. Dicho día tiene lugar el Día Nacional del Celíaco y quienes nos vemos afectados por esta enfermedad llevamos a cabo actividades para hacerla visible y reivindicaciones para exigir unos precios justos por los productos que consumimos. De hecho, se estima que la cesta de la compra de un celíaco cuesta entre 800€-900€ más al año, habiéndose incrementado por la inflación que vivimos. Estos datos son los que recoge el informe anual de precios de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de celiaquía? De acuerdo con la propia FACE es una enfermedad multisistémica, con base autoinmune provocada por el gluten (proteína que está presente en muchos cereales, como el trigo) en individuos genéticamente susceptibles. Se estima que la enfermedad celíaca afecta al 1%-2% de la población española y el único tratamiento posible es seguir una dieta estricta sin gluten de por vida.

Decía unas líneas más arriba que los celíacos no cejamos en nuestro empeño de pedir unos precios adecuados para nuestros alimentos. Este es uno de los problemas a los que tenemos que hacer frente. Tan solo es necesario darse una vuelta por alguna de las grandes cadenas de supermercados, pasar por la sección de alimentos sin gluten y comprobar su precio. Por eso, quiero subrayar que la celiaquía y la comida sin gluten no son una moda. A los celíacos nos ha tocado serlo, no lo hemos elegido.

Por otra parte, otro de los problemas que cualquier celíaco que lea este artículo compartirá conmigo, es el de salir a comer fuera de casa. Es mejor si acudimos a sitios especializados con carta sin gluten o tener mucho cuidado con la temida contaminación cruzada, es decir, cuando productos sin gluten entran en contacto con otros que sí llevan gluten. Si esto ocurre y no nos damos cuenta, ya tenemos un problema.

Pero no todo es negativo. De hecho, no es la intención de este artículo trasladar esa imagen. Los celíacos podemos llevar a cabo una vida relativamente normal y pienso que en esto influyen los esfuerzos y la labor pedagógica que mantienen la FACE y, en nuestra comunidad, ACECOVA (Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana). Su trabajo es considerable puesto que ofrecen ayuda para formar al sector de la hostelería y la restauración. A parte de ofrecer apoyo a todos los celíacos.

En conclusión, éste es un breve resumen con unas pocas pinceladas acerca de la enfermedad celíaca para visibilizarla, seguir reclamando ayudas a las administraciones e intentar que se hagan una idea de lo que representa para quienes convivimos con ella. Con más motivo si se tiene en cuenta la situación económica derivada de la pandemia y la crisis de los precios.