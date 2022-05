Determinades persones es manifesten amb força o construïxen una destacada trajectòria formada per accions intenses. Siga com siga, quan necessitem expressar que algú o alguna actua amb energia, hem de tindre en compte un bon recurs emfatitzador: la locució ‘de valent’. Guarda similitud amb l’expressió ‘a la valenta’ o ‘de ferm’. Cada vegada que pronunciem que una persona obra ‘de valent’, sabem que ho realitza ‘a consciència’.

Hi ha persones que fan o han realitzat esport amb gestes que mostren que han actuat ‘de valent’. Esta setmana vull esmentar els ciclistes Juan Manuel Valls i José Moreno. El poble d’Estivella els ha ret un merescut homenatge. Van ser campions d’Espanya de muntanya en l’any 70 i de ruta l’any 1967, respectivament. És convenient destacar els qui pedalejaren o feren algun altre esport ‘de valent’ perquè les novelles generacions no ho obliden.

En determinats casos, les obres realitzades ‘de valent’ arriben tard. N’és un exemple la concentració del valencianisme esportiu davant l’estadi del Mestalla. Fou una gesta identitària que va traspassar el camp futbolístic. Però, tal vegada, la mateixa afició havia d’haver reaccionat abans amb major contundència, quan es va permetre que el club passara a un propietari indonesi que no sentia els colors. Continuant amb el món futbolístic, podem esmentar el Levante UD. Va actuar ’de valent’ encara que massa tard. Les seues últimes gestes esportives no li han permés mantindre’s en la categoria actual.

Alguns personatges actuen ‘de valent’, sense importar-los per a res el que puguen dir-ne. La recent actuació del rei emèrit n’és un cas. No sempre es tracta de ser honrat sinó de paréixer-ho. La justícia i el privilegi de la inviolabilitat han dit que no actuà il·lícitament. Però, eixa absolució no evita que haja de mostrar-se honrat. El tractament d’honrat era donat a aquells que vivien exclusivament de les seues rendes (moltes), sense apropiar-se’n de les alienes. No sé si el ciutadà Joan Carles de Borbó serà honrat però almenys caldria que ho mostrara millor al país que l’ha respectat i cregut tants anys. En estos dies, actuant com no ho havia fet, ha encés ‘de valent’ la ciutadania. Trobe que també al Rei.

En definitiva, no dubtem a actuar ‘de valent’, si paga la pena. Quan a un actitud realitzada amb intensitat li llevem la precipitació i l’agressivitat, ens fem protagonistes d’una gesta admirable.