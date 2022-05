L’article d’avui el dedique a un tema que afecta la nostra delicada salut de persones d’alt risc, com durant la pandèmia ens han considerat. A mi em paregué encertat que ho digueren així, perquè tenim tots els números de la rifa: per a emmalaltir, per a no guarir-nos com quan érem joves, per a quedar prostrats i per a acabar la festa; de vegades no ens ho volem creure, però, en realitat, ja fa anys que tenim problemes i recorrem als metges, als qui no sempre obeïm i agraïm el que fan. Parlem sobre el glaucoma, perquè hi ha molta gent major que no n’està assabentada, segons és constatable.

És una malaltia dels ulls, perillosíssima perquè no té volta enrere, i perquè és una malaltia silenciosa, que no causa dolor i que si no la descobreix un oftalmòleg o òptic, no te n’adones que la tens. És molt traïdora perquè notes que vas perdent vista, però a poc a poc, que comences a veure menys pels costats i de lluny, que ja no t’hi veus bé per a llegir o conduir... i penses que tens «la vista cansada» i que vas fent-te vell. Quan l’oftalmòleg et diu la veritat del que passa i que no hi ha cura, perquè és la tensió ocular massa alta (la tensió de la sang és una altra cosa), i que se t’han fotut els nervis òptics i que l’únic que pots fer és posar-te unes gotes als ulls, cada dia i mentre visques, perquè la cosa no vaja més enllà... Com t’ho pots prendre? Jo m’ho prenguí com una sentència de cadena perpètua.

Ens podem preguntar, com fiu jo, que porte ulleres des dels 12 anys, per què no ens explicaven, o insistien més, en el risc que corríem? En realitat jo no tinc excusa, perquè dos grans amics ja m’ho havien advertit, però no els fiu cas. Per això ara vaig contantt a tothom el que m’han explicat els metges, i perquè veig que hi ha moltíssima gent que ignora com és de greu aquesta malaltia, que ignora que té. La major part de les malalties dels ulls tenen tractaments i recuperació, més o manco, amb ulleres, operacions i transplantaments, però en el glaucoma, no, perquè són els nervis òptics els que s’han fet malbé i ja no tenen remei si s’han avariat. Feu-me cas, doncs, i aneu a l’oftalmòleg o a l’oculista.