Les recents eleccions hongareses o franceses i el nou govern autonòmic de Castella i Lleó conformen alguns dels exemples recents de la visibilitat que està prenent l’extrema dreta. Diego Aitor, en l’edició de Levante-EMV de 7 de març inquiria sobre els «cordons sanitaris» que els partits polítics tradicionals tracten d’erigir per evitar l’ascens al poder de les formacions polítiques filofeixistes. És esta, però, una qüestió complexa que convé matisar perquè, en abril de 2022, l’ultranacionalista Viktor Orban ha guanyat les eleccions contra els sis partits de l’oposició units i, no sols això, sinó que ha augmentat significativament els seus resultats.

És cert que entre l’extrema dreta actual i el feixisme italià, o també el franquisme, hi ha una diferència: l’acceptació de la via democràtica d’accés al poder així com el respecte, almenys nominal, d’aprovació de la democràcia parlamentària. I, si en principi, l’actual extrema dreta sembla consentir la via democràtica, hi ha determinats aspectes que la vincula als anys trenta. D’entrada, convé no oblidar que els nazis també aconseguiren accedir al govern per mitjans formalment democràtics. Una altra cosa, clar, és deixar el poder: pensem en Donald Trump i l’ocupació del Capitoli. Dit això, abans, com ara, allò que definix l’extrema dreta, és l’exaltació de la idea de la pàtria. La pàtria és una retòrica, sí, però també conforma un tot al que tot se subsumix. El nacionalisme explica el menyspreu d’Orban als dictàmens europeus sobre respecte a les minories i els «buròcrates» de la Unió Europea. Amb estes crítiques s’ha guanyat l’admiració dels coreligionaris d’altres països. L’exaltació nacionalista exigix del rebuig, quan no de l’expulsió, de les minories ètniques no arrelades en el país. Des d’esta perspectiva s’ha d’entendre la iniciativa de Boris Johnson de derivar a sol·licitants d’asil cap a Ruanda, a canvi d’un desembossament inicial de 150 milions de lliures.

Vinculat a la pàtria, a la què consideren permanentment en perill, hi ha, indissolublement lligat el recurs a la por. La pàtria està perill; sempre. En l’Alemanya de Hitler hi havia, ja se sap, l’amenaça jueva, però també la de tots els no nazis. Ara es manté el recurs a la xenofòbia, sobretot quan es tracta d’immigrants pobres. Paral·lelament ha aparegut un nou enemic, exterior i interior a la vegada: l’islam. Això sí, neguen ser racistes i asseguren vetlar pels interessos dels naturals de cada país. A més, el component nacional va aparellat al mantra de la «identitat». Donald Trump va abandonar l’Acord de París contra el canvi climàtic; Boris Johnson va ser un dels abanderats del brèxit i els líders hongarés i polonés mantenen una retòrica d’enfrontament a Europa. Es tracta, en els tres exemples, de negar-se a una suposada cessió de sobirania.

I, precisament eixe component nacional és el que fa matisar l’economia de mercat amb un biaix fortament nacional. D’ací que mostren el seu rebuig nominal cap a la mundialització. En este sentit són hereus directes dels feixismes clàssics on l’economia estava subordinada als interessos de l’Estat; salvaguardant, això sí, els guanys dels capitalistes. I ara com abans, en tant en quan presenten un discurs antiglobalització, es fan atractius per les persones, cada vegada més nombroses, excloses pel sistema. Així les dretes radicals apareixen com a taula de salvació. Ara bé, en el domini de les noves tecnologies no tenen por a ser globals. La vella tàctica de repetir les mentides ara s’aplica a les xarxes socials. De fet, han demostrat ser uns mestres consumats en la propalació de notícies falses per internet.

Així mateix, els resultats electorals indiquen que cap altra força política mostra tanta energia i cohesió com l’extrema dreta: s’ha vist en les eleccions franceses. Com el feixisme clàssic l’extrema dreta actual transmet el missatge de conèixer el camí i de que el futur li pertany. No hi ha vacil·lació, no hi ha dubte, hi ha força i contundència en mostrar seguretat. Hi ha l’energia del líder i el missatge clar, contundent. El retorn dels nacionalismes no està exempt de contingències, malauradament no potencials. Ho hem vist en l’agressió russa a Ucraïna, però també hi ha el risc de col·lisió entre altres nacionalismes o, si més no, la forta diferència d’interessos que, davant este conflicte exhibixen, per exemple, Hongria i Polònia.

Malgrat l’acceptació formal de la democràcia, almenys per accedir al poder, estos partits, en el fons, i també en la forma, en descreuen. D’ací que aprofiten el malestar generat pels escàndols de corrupció, sobretot en les elits polítiques i econòmiques. Este és un camp abonat per a l’adhesió popular, com també ho és l’esmentada reacció contra la mundialització. La deslocalització d’empreses, amb la resultant d’atur i precarietat laboral, és un estímul per al vot a estes formacions. Convé recordar que l’economia global ha comportat l’eclosió de falsos autònoms, de precarietat laboral i una atomització excessiva de la classe obrera reforçada per la pandèmia. Ara, com en els anys trenta, la seua popularitat entre els treballadors és veu alenada per l’atur, que l’expliquen de manera barroera: per la competència de la immigració. Ara, i abans, estes formacions reduïxen la complexitat del món a unes poques fórmules ben simples, que tots entenen i que calen entre les masses populars. Ací rau bona part de l’èxit d’estos partits, que ara ja exhibixen sense complexos la seua ideologia.

L’antídot no consistix a parar cordons sanitaris quan el mal ja està fet, sinó en l’atenció als sentiments i necessitats reals de la classe obrera i el precariat, transparència democràtica i cohesió social. No és suficient, però sí necessari.