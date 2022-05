La desastrosa conformació de la candidatura Por Andalucía (IU, Més País, Podem...) i els minsos resultats esperats són un mal auguri que perseguirà Iolanda Diaz en la seua intenció de sumar organitzacions polítiques per a les properes eleccions generals. L’espectacle de les desavinences entre els partits andalusos a l’esquerra del PSOE per a formar una potent coalició amb la finalitat de començar a remuntar les seues expectatives electorals és un mal precedent que caldrà tenir en compte.

Les picabaralles entre els lideratges d’aquestes formacions d’esquerres podrien minar el futur de la vicepresidenta, com ho demostren les contradictòries declaracions de P. Iglesias envers la seua successora en la direcció d’UP. De manera incomprensible, sembla que el dimitit vicepresident està jugant amb un tira i arronsa que pot minar de problemes el camí electoral. Tot això perquè el protagonisme de Podem va perdent pistonada i protagonisme en el panorama polític i mediàtic.

I no serà fàcil d’articular un Front Ampli en la tessitura actual i que damunt puga tindre millors resultats que els partits que el puguen integrar per separat. En moltes ocasions, sumar sigles no garanteix res. Es parteix d’unes formacions polítiques que durant anys s’han caracteritzat per trets considerables de sectarismes ancestrals, que han traslladat al seu electorat i que podrien pesar com una llosa. Per aqueixa raó, en algunes ocasions, de dos més dos en política té com a resultat tres i no cinc, com normalment s’espera. Va passar amb la coalició Compromís pel PV, formada pel Bloc, EU i Els Verds. I també amb la primera candidatura constituïda per Podem i EU.

Són molts els reptes que haurà de superar Iolanda Díaz si vol reeixir-se’n. Haurà d’aconseguir trencar amb el caïnisme històric de l’esquerra, fins i tot present en la seua mateixa organització i sortejar el foc amic dels companys de viatge. Haurà d’assumir que una cap de llista, si vol complir la màxima que diu que una altra política és possible, ha de saber manar però sense obviar l’obediència imprescindible a les bases. Que no pot incórrer en el gran error comés pel seu antecessor, que el va portar a un trist cabdillisme, amb l’amputació de la seua organització per l’exclusió de la majoria de les persones fundadores. La tasca de tornar a unir les peces trencades del potencial que va suposar el 15M hauria de ser el repte –sense oblidar-ne les propostes programàtiques que en un principi serviren per a catapultar Podem.

Així mateix, no hi haurà prou amb un canvi de sigles. A la nova coalició del Front Ampli, li resultarà complicat presentar-se com una opció diferenciada del seu encara present col·lega de la Moncloa. Hi ha hagut de fer algunes polítiques incoherents amb el propi programa electoral, que al remat han descafeïnat el pacte de coalició. L’abraçada de l’ós Sánchez durant tota la legislatura ha anat afeblint la imatge d’UP, com pronostiquen dissortadament les enquestes. Ja se sap, l’electorat prefereix l’original encarnat pel PSOE, a la còpia representada per les seues sòcies de govern, malgrat els intents desesperats per diferenciar-se’n. No es poden repicar campanes i alhora anar a la processó!