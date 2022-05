En la actualidad el consumo de tabaco entre la población adolescente sigue siendo muy elevado. Los últimos datos de la encuesta Estudes 2021, realizada entre jóvenes de 14 a 18 años, indican que el 38,2% de los jóvenes han fumado alguna vez en su vida. Todo ello a pesar de los múltiples programas preventivos que se han aplicado.

Si al consumo de tabaco tradicional, añadimos el de cigarrillos electrónicos, cachimbas, consumo junto con cannabis y los dispositivos con productos de tabaco por calentamiento, parece que el futuro no es halagüeño.

Es por ello que debemos de realizar un cambio de paradigma, en cuanto al enfoque preventivo del consumo de tabaco en adolescentes, con dos principios básicos: por un lado, una implicación socio-política comprometida en este sentido y por otro, la realización de programas preventivos basados en el tratamiento de las normas y las competencias sociales y en el desarrollo de habilidades para reconocer y resistir la presión social al consumo.

La medida más eficiente para prevenir el consumo de tabaco no se encuentra en los hospitales o centros de investigación médica, sino en los parlamentos. Hay que crear un entorno social que no favorezca el consumo de tabaco con medidas como: aumentar los espacios libres de humo, disminuir la accesibilidad y puntos de venta, aumentar el precio del tabaco, etc.

La implicación de la comunidad es fundamental, el entorno familiar, social y de ocio del adolescente son el marco donde aplicar estas políticas. Los padres, los ámbitos de ocio y el entorno escolar deben estar fuertemente implicados en este objetivo.

Los programas preventivos deben proporcionar herramientas al adolescente para hacer frente a un ambiente social, que favorece el consumo de tabaco. Los modelos preventivos de base informativa o racional se han visto claramente ineficaces, es por ello que se debe cambiar a un enfoque basado en competencias sociales y en habilidades para reconocer y hacer frente a esta presión social.

Cabría pensar, que ante un ambiente que favorece el consumo de tabaco entre adolescentes, este porcentaje del 38,2% que han fumado alguna vez en la vida, es aún bajo. A este respecto hay estudios que describen elementos protectores frente al consumo de tabaco en adolescentes, es decir, adolescentes que se encuentran en un entorno que favorece que se inicien en el consuno (padres fumadores, amigos fumadores, bajo nivel socioeconómico, mala adaptación escolar, etc.), pero pese a ello, se mantienen abstinentes, es decir, se resisten al consumo, son resilientes, han conseguido una adaptación exitosa a pesar de un entorno desfavorable. Algunos de estos elementos protectores serían: habilidades en afrontamiento de estrés y resolución de problemas, maduración, experiencias vitales, apego y vinculación parenteral, etc.

La potenciación de estos elementos protectores frente al consumo en los programas preventivos es fundamental para aumentar su eficacia.

Debe haber una clara intención política de acabar con este problema, lo que implica decisiones normativas, apoyo presupuestario y desarrollo de programas preventivos eficaces basados en modelos de probada evidencia científica. Solo así, puede haber un cambio en la evolución del consumo de tabaco en nuestros adolescentes.