«En el día de hoy cautivo y desarmado el Ejercito Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos. La guerra ha terminado» Aquest últim part de guerra datat l’1 d’Abril de 1.939 va estar durant molts anys presente a les parets de les Sales de Banderes de les casernes on diverses generacions d’oficials de l'Exèrcit van poder llegir-lo cada dia, fins i tot va estar a algunes casernes anys després de mort Franco, que, amb l’ajuda de nazis i feixistes va derrotar el Govern legal de la República espanyola. Pocs anys després, el 1947, va establir que Espanya seria una monarquia, encara que, en aquells moments sense rei. El 1969 va nomenar el seu successor a Juan Carlos de Borbó, saltant-se el ordre legítim dels Borbons, oblidant que el successor d’Alfonso XIII era Juan de Borbó, avi de l’actual rei i fill del rei que l’abril del 31 en proclamarse la República va fugir a l’exili. Els Borbons tornen a Espanya agafats de la mà d’un general rebel i sanguinari. Es una anomalia democràtica tindre un Cap d’Estat que mai ha estat votat pel poble.

Quan el dictador mor, al llit, no ho oblidem, els polítics que havien col·laborat amb el franquisme i els que aspiraven a tocar poder, en lloc de fer neteja es treuen del barret un pacte al que anomenen Transició, per aquells dies els militars encara feien por, tenien els tancs i les pistoles, i l’esquerra oblida i perdona, l’ombra de Tomassi de Lampedusa «Canviar-ho tot, perquè tot segueixi igual» es fa present, i de la nit al matí els demòcrates apareixen com bolets a la tardor. Ens hem passat anys escoltant lloances a una pacífica Transició, altra mentida més, aquesta modèlica Transició, entre 1975 i 1982, va costar la vida a mans de les forces de l’ordre públic a 134 persones. La Transició no havia depurat les casernes ni les comissaries i agents i exercit van continuar actuant com en temps del vell general colpista. Aquell pacte entre franquistes i demòcrates va servir perquè jutges, policies, funcionaris i militars fidels servidors de la dictadura continuaren ocupant els seus llocs com si res hagués passat. Canviaren d’americana però no d’actitud ni ideologia.

Avui molts es fan creus quan veuen com. una nova força política disfressada de demòcrata però amb tots els tocs del feixisme, està entrant amb força a les diverses institucions de l’Estat, des de l'Exèrcit, on, no fa massa temps, el general Francisco Beca Casanova, simpatitzant d’aquesta força política, demanava «afusellar 26 milions d’espanyols», a la judicatura, on el Tribunal Suprem, creador de Jurisprudència, en tindre majoria de magistrats escorats a l’extrema dreta, modifica una anterior decisió respecte a l’indult dels presos polítics catalans perquè així ho demanen la dreta extrema i l’extrema dreta. La culpa d’aquesta revifada del vell feixisme, amb carasseta de demòcrata també es d’alguns mitjans de comunicació, dels polítics que no fan ascos als seus vots per governar, i dels votants, no oblidem que l'última paraula sempre la tenim els votants.

Aquest cap de setmana passat he vist una foto que no veurem mai a qualsevol país de l’Europa democràtica. El Cap d’Estat, Felipe VI, ornat el pit de la seua casaca d’uniforme amb tota mena de medalles, no sé que ha fent per guanyar-les, fent-se una foto al Palau de Congressos d’Osca, després d’una desfilada militar, amb dos parlamentaris de la formació que, si un dia mana, abolirà tot un seguici de drets fonamentals. Al rei no se’l veu incòmode rodejat d’aquells que, al seu programa electoral per Andalusia, prometen «suspendre l’Autonomia catalana fins la derrota sense paliatius del colpisme». Ells parlen de colpisme, quan adoren, admiren i reverencien a un colpista com Franco. El feixisme està trucant a la porta.