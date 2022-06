Les jornades sobre el multilingüisme de la Corona d’Aragó que s’acaben de celebrar a Nàpols –i que han sigut organitzades per les universitats napolitanes Federico II i Suor Orsola Benincasa, juntament amb la Universitat d’Alacant– m’han permés comprovar com, a finals del segle XIX i principis del XX, nombrosos intel·lectuals valencians es varen sentir atrets per la capital de la Campània, una urbs que el rei Alfons el Magnànim convertí, entre 1442 i 1458, en punt de referència política i cultural de la Mediterrània.

D’aquesta manera, dels escriptors nostrats que, ara fa cent anys, visitaren Nàpols –i se’n sentiren fascinats per la seua singular bellesa– voldria destacar-ne tres. El primer és Manuel González Martí, fundador del Museu de Ceràmica de València, que en 1912 publicà un llarg article titulat «El Arco de Aragón en Nápoles» en què glossava la sumptuosa portalada del Castel Nuovo, que reprodueix en marbre blanc l’entrada triomfal del Magnànim a la ciutat. El segon autor valencià és el músic, narrador i periodista Eduard López-Chavarri, que, en 1921 i acompanyat del seu amic Josep Sanchis Sivera, visità tota la Península Itàlica. En el transcurs del relat que, posteriorment, en feu –i que la Institució Alfons el Magnànim publicà en 2019 amb el títol de Memorias de un viaje a Italia–, Chavarri explicà que, mentre passejava pels carrers de Nàpols, havia pogut observar «un aire familiar enteramente valenciano». Sobretot, en la contemplació de nombroses escenes que li evocaven la Ciutat del Túria. Finalment, el darrer valencià a què faig referència és Francesc Puig-Espert, que durant la major part de 1923 hi realitzà una estada d’estudi que li permeté escodrinyar els principals arxius i biblioteques napolitans. I que, en un dels articles periodístics que redactà per a relatar les seues aventures italianes, assegurà –tal com també havia fet Chavarri– que «la ausencia de mi querida patria es menos dura al pensar que esta Nápoles tiene tantos puntos de contacto con Valencia». És així com, seguint l’estel d’aquests i d’altres valencians il·lustres, diversos estudiosos de la Universitat de València hem visitat novament la «Bella Napoli». I, de la mateixa manera que aquells, ens hem sentit com a casa; ja que els nombrosos vestigis que la ciutat vesuviana conserva evidencien que, en un temps passat, València i Nàpols compartiren anhels i febleses, vicis i virtuts.