Lo mejor que hizo la derecha fue no ir

Y va y los de Al Tall cantan Una cançó, un país. Lo dicho, un país. Eso que según unos estamos haciendo y, según otros, no somos porque no seríamos valencianos sino otra cosa. Y va y los de Al Tall hablan del Darrer diumenge d’octubre, con toda la carga nacionalista que la fecha implica. Pero qué quieren. De no tener un componente así, medianamente nacional, o patriótico, ¿qué habría que celebrar? ¿Puede haber celebración (y reivindicación) de un autogobierno sin tierra que gobernar? Qué quieren. ¿Se puede celebrar ser solo región, casi sin identidad, ser solo un gajo de otra cosa realmente fuerte, solvente y sólida? Yo diría que no, que para eso no hay nada que celebrar, pero cada vez me equivoco más.

Así que ni PP, ni Ciudadanos, ni of course Vox estuvieron en el acto institucional de los 40 años del Estatut, que ya no lo fue tanto, fue de una parte. Una lástima. Pero realmente, lo mejor que pudo hacer la derecha más o menos normal y la más ultramontana fue no ir. Porque de esa manera se vio con más claridad lo que fue el Estatut y lo que han sido estos años de cierto autogobierno. Decir Estatut es hablar de división y de acuerdos precarios y teledirigidos desde Madrid, siempre Madrid. Y así, más o menos, con avances inestables, siempre en el alambre, como el de la lengua, hemos ido haciendo algo estos 40 años. Pero nunca ha habido una cohesión patriótica (el adjetivo nacional ni se me ocurre) en este tiempo. Y eso es lo que se vio más claro con las ausencias. Y va y como si el tiempo se hubiera parado, se volvieron a oír esos guarismos del 151 y el 143, que no es el resultado de un partido de básquet glorioso sino dos artículos de la Constitución que durante unos años hirvieron en una sopa de cifras que mareó a la política valenciana. Fue como volver atrás, a unos comienzos difíciles en los que están muchos de los problemas de hoy, los de la desvertebración y la débil cohesión, y también el de la financiación, por unas transferencias que perjudicaron y a partir de las cuales se ha pervertido desde entonces el cálculo de los servicios públicos básicos que necesitamos. Y va y los de Al Tall se unen con los de El Diluvi (pasado y presente) para cantar Tio Canya. Una vida, creo, que no se escuchaba ante tanta oficialidad. Quizá eso es lo que hace imposible la unidad en un día así: que los que cantaban Quan el mal ve d’Almansa estén hoy en los sillones principales. Tio Canya es ácido corrosivo y, sobre todo, esperanza. Quizá eso son también estos 40 años y esta tierra, «la alegría de la que sabe que el mañana será mejor». Quizá solo es un día de ilusión, que ya es. Bastante como para que la derecha se ausente.