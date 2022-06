Un amor espectacular

Les parecerá de una cursilería insoportable que en medio del caos de las noticias venga a hablarles de amor, pero es que el amor sigue siendo una de las más sólidas palancas del mundo.

La idea que cada generación se forja del tema cambia con el paso del tiempo. Y esto es porque las variables que regulan nuestros sentimientos, nuestros deseos y todas las combinaciones de nuestro círculo afectivo, se accionan a través de la otra máquina: el dinero, única fórmula de alcanzar la libertad. Y si no hemos nacido en la familia correcta, la única manera de llegar a ese estado de felicidad es el trabajo.

Sé poco sobre amor, felicidad, trabajo y libertad y, además, ya dejé de ser joven. Alguien de diecisiete cree saber, en materia sentimental, más que el filósofo que conoce todas las teorías y ha practicado sin lirismo todos los sistemas de pensamiento. Y no se equivocará. Ningún experimentado filósofo sabe mucho más acerca de la praxis del amor.

De lo que sí puedo dar testimonio es acerca de la estrecha relación entre amor y dinero. ¿Les sorprende? Sepan que la ley que las instituciones valencianas necesitan modificar, para combatir la prostitución como salida laboral, es la Ley de Espectáculos. Ni la ley de trabajo, ni la de prensa, ni las de género, ni la supuesta separación de los poderes del Estado. En el mundo, los espectáculos han sido traducción y ejecución de los deseos más básicos de los currantes y de los señoritos. Y hasta de las señoritas, esas que en una despedida de soltera se adornan la cabeza con pollas y alquilan los servicios de un portador de pene para que lo exhiba, tentador, delante de la novia.

Cuando lean esos reportajes titulados «¿Qué pasó con...?» pónganle la respuesta: «no se vendió». No se la chupó al afamado realizador manchego, no le tocó el culo a la influyente escritora, no vendió su fórmula a Fu Manchú, no hizo lo que el productor Weinstein obligaba para conseguir papeles...

La paradoja de nuestra época es que, si quieres ser verdaderamente libre, tienes que venderte a cualquier precio. Con alegría y entusiasmo. Prostituirse no es una salida deseable para nadie, pero para encajar social y económicamente uno debe trabajar haciendo ver a los demás que su vida está entregada a colocar cuadros en las paredes y al consumo moderado de ginebra en sábado noche.

Sí, hay medidas punitivistas para proteger a la gente de que un director general exhiba sus interioridades a las secretarias y viceversa. Pero todos sabemos que la ocasión hace al delincuente, que todo es una cuestión moral y si hay una fila de personas idóneas para ocupar un trabajo, el elegido será quien mejor se porte.

Más que por nuevas medidas, lo de la inclusión económica y social nos vendrá con el sistema Cristiano Ronaldo, quien consiguió hacer, de una mediocre dependienta a 200 semanales, una mamá modelo y una superestrella de Instagram. Es el nuevo mundo del espectáculo. El sueño de cualquier adolescente sin mejor futuro laboral que un probador donde plegar ropa. Georgina puede ahora explotar al máximo sus posibilidades para llegar a ser «la mejor versión de sí misma», eso sí, después hacer mostrar ostentosamente cómo se encarga con mimo de la hija de ambos, de los gemelos subrogados, de Cristiano Jr., del Senior y de la suegra. Casi nada.

Esto es el amor. Otra cosa es un flechazo, donde las partes que se atraen quedan igualmente satisfechas. Para emociones más largas, hay que crear bases a partir de la necesidad y construir sobre ellas algo que, al menos, parezca un programa de decoración, donde se derriban esos muros precarios de yeso para poner otros iguales, pero más acordes con la moda. Y esa es la misión de los modernos: justificar la necesidad de crear andamios provisionales, solo con bautizarlos alegremente como una sólida solución habitacional sostenible.