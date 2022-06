Familias desestructuradas

Los duques de Sussex no salieron al balcón del palacio de Buckingham, espacio reservado para los miembros de la familia real que cumplen con sus obligaciones. Tampoco se asomó el antaño simpático príncipe Andrés, acusado en Estados Unidos de abusos sexuales a menores. Y para las que crecimos amando a Lady Di, todavía resulta chocante ver a Camilla Parker-Bowles -con ese nombre la recuerdo, no puedo evitarlo- cada día más cerca de ser reina consorte.

Los fastos organizados para celebrar el Jubileo de Platino de Isabel II le permitirán conocer a la bisnieta que lleva su nombre, Lilibet, la hija de Megan y Harry. Sabemos que así llamaban a la monarca porque lo hemos visto en «The Crown», la serie que podría durar mucho más que «Cuéntame» cubriendo estos setenta años de reinado si les diera la vida a los guionistas tanto como a ella.

Las revistas del corazón nos mantuvieron al tanto de los considerados escándalos de los Windsor, en gran medida divorcios, infidelidades, borracheras y asuntos que acontecen en cualquier familia, dejando aparte los más que execrables del amigo de Jeffrey Epstein.

Las ausencias y presencias del balcón son la fotografía de una familia desestructurada, como la periodista Pilar Urbano calificó a la de nuestro jefe de Estado en el primero de los seis episodios de una serie documental que probablemente vieron en La Sexta porque fue lo más seguido en el prime time del martes por encima de un reality como «Supervivientes» y una telenovela turca.

Para sufrimientos qué mejor que recordar los que debió pasar Alfonso XIII al ser expulsado de España en 1931 y después Don Juan al verse traicionado por Juanito, el pupilo de Franco que no dejó pasar su oportunidad en aras de una posible democracia parlamentaria con él de rey, según la versión oficial. Décadas antes, cuentan que su padre le dijo «Júrame que no lo has hecho adrede» cuando Juan Carlos, al disparársele una pistola, mató a su hermano pequeño, Alfonso.

Este capítulo de «Los Borbones: una familia real» dio la sensación de estar montado como gancho para ver el resto. Un largo tráiler con imágenes del cine porno que tanto gustaba al esposo de Victoria Eugenia de Battenberg junto a las del emérito en la cacería de Bostwana como punto de no retorno hacia la abdicación.

A pesar de no contar nada nuevo, no se puede negar el interés de revisitar determinados momentos históricos para reflexionar sobre los cómo, porqué y para qué de la familia real española.