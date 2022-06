És una realitat científica i inqüestionable: al Mediterrani el canvi climàtic avança de forma més ràpidament que en altres zones del planeta. Les dades són clares: l’escalfament és d’1,5°C, mentre que a nivell global és d’1,1°C. És a dir, que avança un 20% més ràpid. Davant d’aquesta realitat absolutament alarmant, el Grup Interguvernamental d’Expert sobre el Canvi Climàtic, un organisme internacional composat per científics i tècnics que depén de les Nacions Unides, ens alerta en el seu últim informe, del qual es poden extraure un parell de conclusions.

La primera és que cal reduir de manera dràstica les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en els propers 10 anys. La nostra salut, la seguretat alimentària i la supervivència dels ecosistemes estan en joc, com també tots els sectors estratègics. El nou escenari climàtic incrementarà encara més les desigualtats socials.

La segona és que el temps per actuar és ja, era ja fa anys, i que cada acció importa. Tota pedra fa paret que diem en l’Horta, però sens dubte les accions realment transformadores són les decisions que es prenen a nivell polític i de planificació, i les decisions que col·lectivament pren la societat.

Per això des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València hem volgut reaccionar davant d’aquesta crida urgent, d’aquesta emergència. I la manera d’articular aquesta resposta és el Pla Reacciona que vam posar en marxa a l’any 2020, i que enguany ja ha arribat a la tercera convocatòria. Així, en els dos primers anys de Reacciona, hem dissenyat un conjunt de subvencions únic i potent amb una inversió de prop de 30 milions d’euros, per a posar en marxa projectes i iniciatives relacionades amb l’estalvi i l’autoconsum energètic, els residus, la mobilitat a peu o en bicicleta, la natura, l’aigua i l’educació climàtica. Enguany, a més a més, hem aconseguit augmentar la dotació anual, fins més enllà dels 22 milions d’euros, perquè els recusos han d’anar allà on fa falta.

I aquests recursos van justament als municipis, a través de criteris objectius, transparents i d’eficàcia en la gestió dels diners públics, com sempre fem. Recursos que es destinaran, a través de línies de subvenció, a mitigar el canvi climàtic, a adaptar-se a les realitats generades per aquest propi canvi climàtic que ja és una realitat i, també, a fomentar l’educació ambiental per anar modificant hàbits i maneres de fer que no són sostenibles. Un total de deu línies de subvenció, que abasten àmbits ben diferents, però complementaris: el foment de l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals; la redacció i la implantació de plans locals de gestió de residus domèstics; la redacció de projectes per a posar en marxa vies ciclopeatonals d’interés natural, així com l’execucio d’aquests projectes per convertir-los en realitat; la gestió i conservació d’espais naturals; la millora del cicle integral de l’aigua a través d’obres en la xarxa de distribució; la gestió de la massa forestal de les nostres comarques i la prevenció d’incedis; la posada en marxa d’entorns escolars segurs per accedir als centres d’una manera sostenible; i, també, el programa 50/50 en les escoles, una eina educativa que té l’objetiu de reduir el consum, la factura energètica i les emissions gràcies a la participació de tota la comunitat educativa mitjançant sessions formatives pràctiques sobre estalvi energètic i ús responsable de l’aigua, i que alhora reverteix part d’aquest estalvi en el propi centre.

Amb tot, una estratègia global, que busca contribuir a aquesta reacció necessària i urgent que s’ha de produir en tots els àmbits de la nostra societat. Perquè la situació és d’emergència calen accions decidides, valentes, organitzades i d’ampli abast, i això és Reacciona. La línia la tenim clara, i així seguirem.